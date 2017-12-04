Биткоин потеснит печатные станки правительств

Динамика роста ведущей криптовалюты мира продолжает удивлять пессимистов и радовать оптимистов. Колебания цены от 11 до 9 тысяч долларов и обратно в конце прошлой недели ставили в тупик СМИ и аналитиков. Новости о “зеленом свете” фьючерсам смогли повернуть вспять коррекцию и не дали биткоину упасть ниже 9000.

Регулятор Японии выдал разрешения на работу еще четырем криптовалютным биржам. В CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) заявили, что CME и CBOE смогут запустить фьючерсы на биткоин, и CME хочет сделать это уже 18 декабря, что является потенциально бычьим сигналом к дальнейшему ралли. В свете этих новостей даже уровень 14000 долларов к концу года не выглядит чем-то недостижимым.

На данный момент центральные банки мира не видят угрозы в росте биткоина – этот рынок все еще сравнительно мал, чтобы конкурировать с мейнстримовыми финансовыми институтами. Однако такая уверенность ведущих ЦБ мира может оказаться напрасной. По данным Coin ATM Radar, суммарное количество биткоин-банкоматов в мире достигло 1871 штуки в 59 странах, и для покупки BTC нужно лишь отсканировать QR-код.

По мере распространения блокчейна по планете, роста криптовалютной инфраструктуры и собственной ценности в отрыве от доллара и евро, необходимость в выводе криптовалюты в фиат может со временем атрофироваться. Это может серьезно потеснить традиционные финансовые институты, которые пока действуют по принципу “не победить, так возглавить”.

По данным Coinmarketcap, за последние 24 часа BTC вырос на 1.66% до $11 451.90, Ethereum теряет -0.98% $467.15, Bitcoin Cash снижается на -3.93% и торгуется на $1 551.50, Zcash теряет -1.80% и торгуется на $327.07. В контексте рынка криптовалют можно сказать, что сейчас относительное “затишье”, и инвесторы находятся в режиме ожидания новых событий.