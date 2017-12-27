Хитрый украинский план Трампа

Все авторы

Самое читаемое

У малышки Бузовой остановилось сердце
У севшей в лужу Собчак большие проблемы
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Шепелев взорвался из-за откровений Фриске у Кудрявцевой
Долина после родов покидает Россию
партнеры
Среда 27 декабря
Лента новостей
17:31
Бегство обезумевшего директора фабрики попало на видео
17:18
Эротическое фото Дианы Шурыгиной попало в Сеть
17:06
Будут ли в России новые патенты
16:47
На юге Москвы загорелся автосервис (видео)
16:34
Умер актер из "Звездных войн"
16:33
Звезда "Дома-2" вызвала гнев развратным видом в церкви
16:15
12-летняя участница "Давай поженимся" обвинила ведущих в травле
16:07
В Москве у Кадырова украли iPhone
16:02
Названо идеальное место для празднования Нового года
15:44
В России рак победили "голоданием"
15:37
Мутко потерял еще одну работу после скандала
14:52
"Возрождение" расширяет возможности онлайн-обслуживания
14:51
Самые успешные актеры 2017 года
14:50
Житель Подмосковья избил сотрудника скорой
14:48
Инопланетяне из 9 миров наблюдают за Землей
14:39
Реновация подстегнула бюджетное строительство
14:31
Костенко показала округлившийся живот после объявления о свадьбе
14:29
Под Москвой сиделка обворовала больного
14:17
Полиция проворонила обезумевшего директора фабрики
14:15
Отказавшиеся от секса рыбы продолжают размножаться
13:45
Глухонемая до смерти забила подругу во время ссоры
13:42
Путин подал документы для участия в выборах
13:41
Для зараженного Табакова вызвали врачей из Европы
13:34
Брата известной певицы зверски убили
13:23
Москвичи увидят новогоднюю суперлуну
13:23
Диана Шурыгина поздравила Dni.Ru с Новым годом
13:19
"Охотный Ряд" закроют в новогоднюю ночь‍
13:09
Как сэкономить при покупках
13:06
Подробности бойни на фабрике "Меньшевик"
12:56
Изголодавшаяся Бузова развлекается с огромным пенисом (видео)
12:56
Американец устроил крымскую провокацию на шоу Соловьева
12:25
В Петербурге автобус после ДТП отлетел на тротуар
12:21
Предатель Родченков: В России меня ждут пытки и смерть
12:21
Агутин оправдался за свой скандальный выбор
12:21
Порошенко готовит новогодний ролик с Иисусом
12:15
Как живет звезда "Голоса" Гела Гуралиа
12:07
В тоннеле московского метро сломался поезд
11:58
Рожденные в год Собаки звезды
11:44
Директор фабрики "Меньшевик" объяснил причины бойни
11:39
Тяжелобольной Олег Табаков в коме
11:37
Охранник героически погиб в попытке спасти людей от обезумевшего директора
11:01
Олениха привела свое семейство в магазин за шоколадкой (фото)
10:57
Ученые победили ВИЧ наночастицами
10:50
Перед смертью Шаинский общался с бывшей женой
10:37
Зрительница спасла известного ведущего от рака
10:22
В Москве директор фабрики убил человека и захватил заложников
10:22
Ученые опровергли теорию Дарвина
10:04
Развенчан миф о пользе витамина D
09:57
Боярский о Луппиан: С легким сердцем решили расстаться
09:44
В NASA признали зависимость от России
09:44
Муж зарубил топором российскую журналистку
09:30
Найдена идеальная диета
09:11
Знаменитый хоккеист умер от воспаления
09:09
Хиллари Клинтон покрывала мужа-насильника
09:06
Потрясенная Дубовицкая о конфликте с Шифриным
09:01
Россиян под Новый год травят ядовитой икрой
08:53
Под Москвой автомобиль сбил сотрудника ДПС
08:27
После скандала с Шепелевым мать Фриске ранили в столице
08:24
В Домодедово горит ангар (видео)
08:23
Россия нашла способ отомстить США
08:11
Вдова Шаинского отказалась сама хоронить его в России
08:09
В центре Москвы произошла массовая драка (видео)
21:55
Родственники делят многомиллионное наследство Шаинского
21:55
Больная раком звезда "Дома-2" сильно растолстела
21:43
Собчак вонзили нож в спину
21:32
Джигарханян оставил Цымбалюк-Романовскую без дома
21:24
Умер создатель подлодки "Курск"
21:06
Кого из артистов Вы хотели бы видеть в новогоднем телеэфире
20:53
Парламент доработает законопроект о притравочных станциях
20:46
Российское судно терпит бедствие у берегов Британии
20:35
Из дома Чубайса вынесли 13 телевизоров
20:10
Шпионы из США скрыли истинную причину смерти Сталина
19:52
К чему снится рак
19:20
Масляков поделился болью из-за тяжелой утраты
19:08
Власти Москвы увеличат число льготных путевок в санатории для пенсионеров до 200 тысяч
19:08
Почему не решаются проблемы военной коммуналки
18:54
Звезда "Дома-2" в трусах и лифчике возмутила народ
18:31
В московских аэропортах задержаны десятки рейсов
18:08
Лазарев отказался переступать порог дома преданной Кудрявцевой
17:38
Дети Королевой и Барановской повеселились в академии наук
17:38
Пять книг для новогодних праздников
17:36
Москвичка заплатит за дебош в самолете 300 тысяч рублей
17:25
Три итальянца сделали гастрономическое открытие в Москве
17:23
Артисты со слезами на глазах прощаются с Шаинским
17:21
Москва ставит рекорды в строительстве метро и дорог
17:19
Как развивается Новая Москва
17:10
Москвич надел вещи умершей матери ради кредита
16:45
Свиридова рассказала о тайной свадьбе
16:35
Школьник – Путину: Вы по телевизору лучше выглядите
16:32
Громкий хлопок и странный след самолета перепугали Симферополь
16:29
Анна Калашникова поздравила Dni.Ru с Новым годом
16:03
Владимир Шаинский умер от рака
16:00
Губернатор восхитил новогодним обращением с собакой (видео)
15:53
Знойная ведущая покидает "Дом-2"
15:53
Делу больного Табакова пришел конец
15:40
Кто поможет Петербургу справиться со снегом
15:17
Умер основатель Aviasales
15:08
Внебрачный сын Мишулина побил Шурыгину
15:05
84-летняя российская актриса сломала ногу на корпоративе
15:02
Национальное танцевальное шоу "Легенды Грузии" покажут в Москве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

После скандала с Шепелевым мать Фриске ранили в столице
Ушлая Цымбалюк-Романовская схватила нового богатого пенсионера
Джигарханян воссоединился с сыном спустя 20 лет
Цымбалюк-Романовская внезапно сообщила о "примирении сторон"
Внебрачный сын Мишулина побил Шурыгину
Джигарханян оставил Цымбалюк-Романовскую без дома
Блоги

Хитрый украинский план Трампа

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Kevin Dietsch
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Иногда мне кажется, что наши соседи по глобусу и лично президент Порошенко периодически начисто забывают, что в Вашингтоне президентом сейчас тоже работает олигарх, причем самый настоящий олигарх – хитрый и жадный. Если бы они не забывали об этом факте американской политики, то сейчас не возникало бы вопросов о том, как понимать действия вашингтонской администрации, которая с одной стороны заявила о начале поставок Киеву летального оружия, а с другой стороны заявила о прекращении действия режима беспошлинной торговли с Украиной.
прочитано 618 раз

Тут кому-то может показаться, что в Вашингтоне левая рука не знает, что делает правая и потому даже в украинском вопросе там творится полный и беспросветный бардак. Конечно, бардак бывает везде и Вашингтон не исключение, но не в этот раз. В отношении Украины политика и стратегия администрации Трампа имеют свою логику, которую можно понять, если вспомнить о том, что Трамп – это не совсем политик, а скорее делец, который сейчас дорвался до Белого Дома.

ПО ТЕМЕ

Итоги года по версии Путина

Добрых дел мастер Трамп

Американец устроил крымскую провокацию на шоу Соловьева

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Начнем с того, зачем Киеву нужно американское оружие. Понятно, что для геноцида и прочих преступлений, но это по большей части – стратегическая цель, а в тактическом плане, получение американского оружия нужно для того чтобы показать своим гражданам, да и всему миру, что лозунг "Америка – с нами!" все еще в тренде и хорошо отражает реальность. Лично Порошенко эти поставки оружия нужны для того чтобы еще раз продемонстрировать своим политическим конкурентам и украинским радикалам, что он, так сказать, остается "любимой женой" американского президента и что из всего украинского гарема политиков с пониженной социальной ответственностью Трамп все еще предпочитает именно его услуги, в знак чего Порошенко и получает подарки в виде снайперских винтовок или может быть даже "джавелинов".

Одновременно у Трампа есть серьезные проблемы с американскими радикальными политиками, типа того же Маккейна, которые требуют кровопролития или как минимум поставок американского оружия в зону конфликта. В некотором смысле ситуация американского президента повторяет ситуацию Порошенко, потому что Порошенко периодически вынужден кидать кости радикалам, и принимать закон о притеснении языков национальных меньшинств, начинать блокаду Донбасса, которая причиняет огромный ущерб украинской экономики, а также вынужден отказываться даже от попыток сделать вид, что он собирается выполнять минские соглашения. А у Трампа тоже есть свой аналог "нациков", которым нужно кидать кости и которым нужно показывать, что он никакой не агент Кремля. Вот для того чтобы им кинуть кость президент США и решил разрешить поставку летального оружия на Украину, что вызвало просто дикий восторг у того же Маккейна и других республиканских сенаторов.

Но Трамп не был бы Трампом, если бы не устроил маленькую гадость для американских ястребов и лично для Порошенко. Как стало известно американским СМИ, оружие Украине он будет не дарить в качестве помощи для борьбы с "экспансией путинской России", а будет продавать. Да, продавать втридорога, примерно как пенсильванский уголь и словацкий газ. Он тем самым сильно подпортил всю схему для Порошенко, который конечно объявляет перемогу по поводу того, что наконец-то у ВСУ появится летальное американское оружие, но теперь он не может делать вид, что это признак какого-то особого американского расположения к нему. Судите сами, содержанка не может похвастаться перед своими подружками айфоном, который она купила у своего ухажера, ведь правда? Вот так и президент Украины не может похвастаться винтовками, которые ему не подарили, а которые ему втридорога продали.

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Jakob Ratz

А вот для того, чтобы Киеву было совсем больно и обидно, и при этом, чтобы всем было понятно, что Трамп думает про Украину, его администрация фактически ликвидировала режим беспошлинной торговли с Украиной. Это не случайный жест, а демонстрация того, что когда американский президент говорит, что Америка – прежде всего, и что все союзники должны платить полную цену за американскую поддержку, то он не шутит, а наоборот – смертельно серьезен. Присутствие украинских товаров на американских рынках – мизерное, но Трамп хочет освободить даже этот маленький сегмент американского рынка для американских компаний, или для компаний тех стран, которые для США более полезны, чем Украина. С января по август 2017 года Украина экспортировала в США товаров на 2,2 миллиарда долларов. Скорее всего после того как украинский экспорт будет подвергнут тарифным барьерам, эта сумма серьезно сократится, что приведет к снижению валютной выручки украинских компаний, ликвидации рабочих мест на Украине и другим экономическим проблемам. По факту, Трамп ввел против Украины санкции, самые настоящие экономические санкции.

Позиция Трампа сводится к тому, что расходы на спасение утопающих – проблема самих утопающих, в смысле – Украины. Если Киев где-то найдет деньги на оплату услуг США по поставкам оружия и дипломатическому прикрытию, то администрация Трампа окажет соответствующие услуги, а вот если не найдет – то придется пенять на себя. В таких условиях уже сейчас можно предсказать, что Украины надолго не хватит. В этом и состоит хитрый украинский план Дональда Трампа.

27 декабря 2017, 14:30

комментарии

Политика

Американец устроил крымскую провокацию на шоу Соловьева
Россия нашла способ отомстить США
Собчак вонзили нож в спину
Евросоюз захлопнул дверь перед носом у Порошенко

Шоу-бизнес

12-летняя участница "Давай поженимся" обвинила ведущих в травле
Табаков после комы перестал узнавать родных
Россияне поражены подлостью Шепелева
Цымбалюк-Романовской предложили забрать театр Джигарханяна

Проишествия

Полиция проворонила обезумевшего директора фабрики
Брата известной певицы зверски убили
Подробности бойни на фабрике "Меньшевик"
Делу больного Табакова пришел конец

Lifestyle

Вдова Шаинского отказалась сама хоронить его в России
Масляков поделился болью из-за тяжелой утраты
Пять книг для новогодних праздников
Почему распалась группа "Грибы"
Шоу-бизнес

Боярский о Луппиан: С легким сердцем решили расстаться

Актеры дали совместное интервью
Шоу-бизнес

Тяжелобольной Олег Табаков в коме

Организм артиста изнурен борьбой за жизнь
Шоу-бизнес

Изголодавшаяся Бузова развлекается с огромным пенисом (видео)

Звезду "Дома-2", у которой год не было секса, член порадовал
Шоу-бизнес

Костенко показала округлившийся живот после объявления о свадьбе

Дмитрий Тарасов обнародовал новое фото

Гороскоп

Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец

Фоторепортажи

Рожденные в год Собаки звезды
Невеста принца Гарри побила беременную Кейт Миддлтон
Кого из звезд ждет счастье в 2018 году
Пересильд и Учитель вывели в свет очаровательных дочек

Спорт

Предатель Родченков: В России меня ждут пытки и смерть
Российских спортсменов лишили Олимпиады студенты
Алина Кабаева возмущена унижениями
Газзаев посмеялся над "беременным" Мутко

Регионы

Глухонемая до смерти забила подругу во время ссоры
Муж зарубил топором российскую журналистку
Губернатор восхитил новогодним обращением с собакой (видео)
Курившую бабушку сдуло с балкона ветром
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru