Добрых дел мастер Трамп

Ну вот и обрисовались контуры внешней политики нового американского президента. Давно о нем не писали столь подробно потому что привыкли. И к манерам и к прическе и к постоянным требованиям "снять с довольствия" несогласных. Но он всегда чего-нибудь учудит. То стрелку забьет, то есть встречу назначит во Вьетнаме и не явится, то запугает всю ООН своими пассажами да еще и нахамит. А под конец года прямо как поперло добронравие так и не остановить.

Для начала приняли новую доктрину угроз для США. Тут Россия и Китай рассматриваются как основные противники. То есть никакой дружбы, никакого уважения – одно агрессивное наступление на наши границы. "Агрессивный, бестия – чистый фараон." Всюду хочет нести свои ценности и блюсти интересы. "Америка – превыше всего", где он только такого набрался. Но главное – больше речь ни о каких "хороших сделках" и переговорах в формате "Лавров-Тиллерсон" не идет. Исключительно осталось "Тиллерсон-Порошенко". Года можно сказать не прошло. Вот к украинским друзьям они со всем уважением. Это у них пушечное мясо – передовой отряд борьбы с восточным варварством. Поэтому в первую очередь им "оборонительное оружие" – партии снайперских винтовок и противотанковых ракет "Джавелин". Ну а оружие наступательное, надо думать, в следующей партии.

Тут все-таки возникает вопрос – что же мы выиграли поменяв кукушку на ястреба, старушку Хиллари на энергичного не по годам "козырного" Дональда? Хотели-то как лучше многие рядовые граждане и передовые дипломаты так думали. Вот дескать приедет этот Дональд – и он нас рассудит, по справедливости. А он как Остап Бендер, все деньги сложил в свою железную коробку да и был таков. Тут фишка в чем – мы перенесли огонь с так сказать штаба на периметр, уменьшили опасность "майдана" и дворцового переворота но увеличили риск прямого боестолкновения на границах. ТО есть наши и американские танки будут вкатываться на Донбасс с разных сторон без всяких договоренностей в стиле "Молотова-Риббентропа". Недаром самолеты-разведчики НАТО все время облетают рубежи РФ, ищут то чего не теряли, находят то чего не искали. Американские генералы от морской пехоты утверждают что будет скоро знатная драка. А мы утверждаем что проводим миролюбивую внешнюю политику и в гонку вооружений не втягиваемся. Нашла коса на камень.

"Младший брат", он же "пудель Вашингтона", он же глава Форин Офис Борис Джонсон тоже не отстает от американского брата большого, или там кузена. Приехал к нам начитавшись Истории Пелопоннесской войны и начал свои доктрины озвучивать. Дескать СССР был как древняя Спарта, ну а он – типичный афинянин, поборник демократии и все в таком духе. Мы якобы им "Брекзит" чуть не испортили своими троллями. Приехал в наш родной МИД со своим панимаешь уставом, ворвался с криком "Снегурочка! Снегурочка!" как будто кого-то искал и стал всех жизни учить.

Пальто отдал лично в руки Сергею Лаврову, правда с заранее опустошенными карманами. А вот спутница Бориса, постпред Британии при ООН, никому свою верхнюю одежду не доверила, так и стояла в шубе и шапке среди мужчин в костюмах. С нашей стороны всех ослепляла бирюзовым одеянием Мария Захарова, которая отметила что сегодня все британцы были "мимими", хоть бы и из МИ-6, каковая является в Соединенном Королевстве подразделением МИДа. Кормили гостя и перепелами, и супом из грибов, и водки не жалели. Но тот все гнул свою неполиткорректную линию и ностальгировал о пломбире, который ел чуть не на Красной площади лед "дцать" назад. Сколько Борьку не корми – он не будет "мимими".

Вообще англо-американские союзники конечно не оправдали нашего высокого доверия. Они как средневековые рыцари – все прут и прут вперед в своих латах, размахивая мечом. В щели забрал видна только узкая полоска света – вот и вся их широта взглядов. Политолог и сенатор Пушков как побывал на Альбионе так ни на что хорошее уже не надеется. Говорит что все запущено. А кому и знать как не ему. Он как раз надеялся на Трампа и его команду больше всех. Вообще нам внушали что это "шанс" и его все обижают, бедняжку – и Конгресс, и сенаторы, и проклятые демократы-глобалисты. А Трамп один против всех воюет. Но как выяснилось и сам Дональд Фредович далеко не белый и пушистой. Вон зубы в три ряда торчат. Акула капитализма, и съест все что движется.

Тут конечно нам даже непонятно чем утешаться. Разве что подвигами пранкеров Лексуса и Вована, которые добрались до посла США в ООН Никки Хейли. Рассказали ей от имени польского премьера много интересного – и о том что на далеком острове Биномо проклятые русские тоже нарушают туземную демократию и о том что Петр Порошенко за компанию жаловался на приставания со стороны актера Кевина Спейси. На что агрессивная но доверчивая Никки, дьяволица младшая, философски заметила что мы живем в интересное время. Вот такие времена.

Заключить же можно популярным наблюдением что и у добрых дел мастеров бывают тяжелые дни – похмелье и все такое. Трамп из этого похмелья кажется вообще не выходит. Впрочем некоторые злые языки обвиняют его в употреблении наркотиков, но чего не знаем за то не ручаемся. Мало ли зачем держать стакан двумя руками. Привет с большого бодуна знаете ли. А пока он все строчит указы один другого интереснее. Однако свет в конце тоннеля трампова мышления уже виден, хоть и не рассветный. И нам следует в дальнейшем исходить именно из этого положения дел на великой некогда шахматной мировой доске.