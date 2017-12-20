Трясущегося Трампа заподозрили в наркомании

Новое видео с участием президента США набирает популярность в соцсетях. Странное поведение Дональда Трампа, запечатленное в этом ролике, заставило пользователей предположить, что американский лидер употребляет наркотики.

В ролике видно, как президент США во время официального выступления берет стакан с водой, чтобы промочить пересохшее горло. Внимание дотошных зрителей привлекло то, как именно Трамп это сделал – он взял стакан двумя руками.

"Кто-нибудь может пожалуйста объяснить, почему, чтобы выпить стакан воды, Трампу требуется две детские ручонки?", — поинтересовался в своем Twitter-аккаунте пользователь AynRandPaulRyan.

Комментаторы посмеялись над американским лидером и предположили, что Трамп употребляет наркотики. "Это человек точно употребляет. Я серьезно", – заявил один из них. "Тут он еще спокоен. Но если вспомнить его дикие кокаиновые глаза. Я не уверен. А может он просто психопат?", – поинтересовался другой.

Can someone please explain to me why President (COUGHbabyhandsCOUGH) Trump needs two hands to drink a glass of water?pic.twitter.com/zsBhcv9fsv#MondayMotivation

via @atrupar — Holly O'Reilly (@AynRandPaulRyan) 18 декабря 2017 г.

Есть и сочувствующие президенту США. Они высказывают предположения о том, что Трамп страдает от какого-либо серьезного заболевания. Именно этим и можно объяснить его странное поведение. "Эксперты" рассмотрели версии о диабете, гипертонии, сердечной недостаточности, слабоумии и деменции. "В научных кругах такое называют кретинизмом", – написал один "специалист". Пост AynRandPaulRyan тем временем набрал около 3 тысяч лайков и тысячи репостов.

Как писали Dni.Ru, выступление президента США Дональда Трампа в ноябре укрепило подозрения пользователей Сети в том, что политик болен. К таким выводам некоторых подтолкнула речь республиканца во время официального визита в Южную Корею. Во время своей речи Трамп, явно читая с бумажки, произнес предложение, в котором нет смысла: "Вместе наши народы напоминают миру о безграничных возможностях обществ, выбирающих свободу вместо тирании, обществ, устанавливающих свободу. И мы освободимся, и мы пожертвуем, и мы будем надеяться, и мы сделаем все прекрасным, особенно стремления вашего народа".

После этого выступления многие пользователи интернета заподозрили, что Трамп страдает дислексией. Это нарушение способности читать, часто возникающее в результате генетического дефекта или повреждения мозга.