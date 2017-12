Трясущегося Трампа заподозрили в наркомании

В ролике видно, как президент США во время официального выступления берет стакан с водой, чтобы промочить пересохшее горло. Внимание дотошных зрителей привлекло то, как именно Трамп это сделал – он взял стакан двумя руками.

"Кто-нибудь может пожалуйста объяснить, почему, чтобы выпить стакан воды, Трампу требуется две детские ручонки?", — поинтересовался в своем Twitter-аккаунте пользователь AynRandPaulRyan.

Комментаторы посмеялись над американским лидером и предположили, что Трамп употребляет наркотики. "Это человек точно употребляет. Я серьезно", – заявил один из них. "Тут он еще спокоен. Но если вспомнить его дикие кокаиновые глаза. Я не уверен. А может он просто психопат?", – поинтересовался другой.

Can someone please explain to me why President (COUGHbabyhandsCOUGH) Trump needs two hands to drink a glass of water?pic.twitter.com/zsBhcv9fsv#MondayMotivation

