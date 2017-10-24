AUDI A5 Sportback: вариации на тему купе

Массовая тенденция производить четырехдверные купе появилась на автомобильном рынке относительно недавно, когда автопроизводители поняли, что потребности аудитории меняются вместе с их возрастом. Концепция понятная и удобная: вроде купе, и облик спортивный, но можно и семью назад посадить. А ведь попытка подружить функциональность с красотой удалась.

По крайней мере, с точки зрения красоты. A5 Sportback выглядит очень эффектно и спортивно. Дополнительные элементы отделки S-Line еще больше заостряют и без того очень "стремительный" облик этого автомобиля.

Каждая деталь, каждая линия здесь говорит о том, что автомобиль создан для скорости. И вытянутые задние фонари, и крышка багажника, выполняющая функцию спойлера, и приземленный силуэт машины в принципе. Про клиренс в 120 мм я вообще молчу. Хотя нет. Не молчу.

Все эти изгибы и формы возвращают меня в то время, когда дизайнеры руководствовались эстетикой в дизайне автомобиля в первую очередь. Ну правда красиво, а?

Говорят, дьявол кроется в деталях. Не уверен в истинности этого заключения, но плавник антенны на крыше выглядит исключительно хищно.

Кожаные спортивные сиденья удержат водителя с пассажиром на месте даже в самых крутых поворотах (не забудьте пристегнуться!), а прозрачный люк поможет проникнуть в салон дополнительному солнечному свету, которого так не хватает осенью.

Отдельного дифирамба удостоилась приборная панель, полностью жидкокристаллическая. Наличие нескольких вариантов конфигурации дисплея подкупает отдельно.

Стискивая в ладони рукоятку АКПП, чувствуешь себя пилотом F1.

Аэрокосмическим фантазиям потакает и футуристичная внутренняя отделка, использующая элементы из текстурного алюминия.

А вот интерфейс в меру лаконичен и удобен.

Audi A5 – небольшой автомобиль, и я, ранее сталкиваясь только с трехдверной версией, привык считать A5 тачкой для эгоиста. В четырехдверном купе сзади можно сесть с ощутимым комфортом, хотя по виду сидений так не скажешь. Уж слишком жесткими они кажутся на фотографии.

На передних сиденьях, конечно же, удобнее, но все равно они достаточно плотные, чтобы мы не забывали: автомобиль все-таки с претензией на спорт. И они вполне обоснованны, так как едет Audi A5 просто замечательно.

Небольшая красная машина нечасто пользуется большим авторитетом на дороге. Но этому маленькому монстру на авторитет плевать: с такой динамикой ждать, пока тебе уступят дорогу, не нужно. Резкий рывок вперед и молниеносные перестроения - вот главный беспроигрышный прием Audi A5 Sportback, позволяющий доминировать на трассах.

Режимы движения включают в себя Eco, Comfort, Dynamic (он же Sport). Кроме работы коробки передач, режимы влияют на жесткость рулевого управления (и на дороге, где присутствует колея, вы правда-правда захотите поставить максимально жесткий режим Dynamic). Жесткость амортизаторов тоже меняется в зависимости от выбранного режима движения, и это делает Audi A5 Sportback чуть универсальнее на разных типах трассы.

Гитара в багажник поместилась без особых хлопот. Так что музыканту эта машина тоже может пригодиться.

Что можно сказать об Audi A5 Sportback в сухом остатке? Машина мне очень понравилась. Резкий порывистый нрав и лаконичный технологичный интерьер оставляют эту машину для тех, кто любит хорошо и резко стартануть. К остроте управления и удобным технологическим фишкам привыкаешь на счет "раз" и начинаешь скучать, когда садишься за руль другого автомобиля. Как скоро мы увидимся, А5?

Обзор подготовлен для портала Dni.Ru