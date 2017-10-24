AUDI A5 Sportback: вариации на тему купе

Все авторы

Самое читаемое

Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной
Отскорбевшую по Марьянову Пугачеву обвинили в цинизме
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Пелагея высказалась о первой семье Телегина
партнеры
Вторник 24 октября
Лента новостей
18:11
Рецепт пасты с малиной и филе судака
17:53
Отец жестоко отомстил избившим его дочь подросткам (видео)
17:40
Сексуальная пилотесса показала свой шпагат
17:35
Потап и Настя уходят со сцены
17:32
Кота чудом спасли из горящей квартиры (видео)
17:15
В Башкирии местного депутата обвиняют в убийстве
17:10
Известный певец стал парфюмером
17:04
Брошенный ИГ склад с оружием НАТО обнаружен в Маядине
17:01
В Москве назвали улицу в честь Эльдара Рязанова
16:50
Стюардесса вывалилась из лайнера во время взлета
16:37
Порошенко подняли на смех за слова о Донбассе
16:00
Программа электронных сертификатов для семей с детьми станет постоянной
15:52
Пресс-конференцию Собчак попытался сорвать "единорог"
15:45
Безумные регионы: смертельное ДТП под Волгоградом
15:37
Вдовец пропал после странной смерти актрисы Цареградской
15:20
В Крыму распекли "отдавшую" полуостров Украине Собчак
15:06
Елизавета II обогатилась на скачках на $9 миллионов
14:54
Лядова ждет ребенка от Вдовиченкова
14:52
Порошенко обвинили в похищении грузин
14:38
Джигарханян со скандалом разводится с молодой женой
14:37
Ученые изобрели аппарат для стимуляции мозга
14:23
Собчак: Крым – украинский. Точка
14:19
Порезанная ведущая "Эха Москвы" сделала первое заявление
13:57
Богемную жизнь мировых знаменитостей выставляют напоказ
13:31
Табаков назвал традицией свою огромную зарплату
13:28
Бездетная Рынска в шоке от предательства и ухода мужа к Собчак
12:55
22-летняя москвичка зарезала бабушку ножом
12:55
Порошенко облажался из-за ненависти к России
12:45
Муж Рынской ушел от нее к Собчак
12:25
Главное в мире IT обсудят в Москве в ноябре
12:22
Алферова довела до слез своими откровениями
12:22
Водка помогает говорить на иностранном языке
12:02
Штайнмайер едет каяться перед Путиным
11:43
Москвичку с шестилетним ребенком изнасиловали в лифте
11:43
В России хотят жестко ограничить обмен валюты
11:41
Дочь Немцова побила внучку Бродского
11:21
Хоккеисту порезали лицо коньком во время матча (видео)
11:20
Табакова оправдали за зарплату в 600 тысяч
11:18
68-летняя Поргина показала стройные ножки Джигарханяну
11:00
Пухлая певица рухнула под сцену во время выступления (видео)
10:46
Названо главное условие яркого мужского оргазма
10:45
В Москве впервые показали "Гарри Поттера" с симфоническим оркестром
10:33
Россияне стали чаще обращаться в Госдуму
10:32
В Москве студент ударил школьника ножом в спину
10:25
Дочь воссоединила Навку и Жулина
09:59
Разъяренный Шейнин выгнал поляка из студии в эфире Первого канала
09:53
Мертвая женщина восемь дней валялась на улице на юго-западе Москвы
09:52
Беременная жена Максакова вышла в свет в обтягивающем платье
09:43
Грузовик задавил 80-летнюю москвичку
09:21
Канделаки пришла на бал без юбки
09:20
Болтливые коллеги привели Меркель в ярость
09:18
В Москве появится мост-волна
08:55
Два человека погибли в ДТП на северо-востоке Москвы
08:49
Бык проткнул горло матадору и умер (видео)
08:42
Дочки Навки и Малинина блеснули на балу
08:36
Венедиктов раскрыл интересные детали нападения на ведущую "Эха Москвы"
08:28
Переживший инсульт Кокшенов перестал узнавать жену
08:06
В США на вечеринке погиб годовалый ребенок из России
22:00
Что ждет Порошенко после отставки
21:45
Божена возмутилась отсутствием жертв в резне на "Эхе Москвы"
21:35
Группа альпинистов погибла на горе в Монголии
21:29
Даниила Квята отстранили от Гран-при в Мексике
21:21
Знаменитости спасают больную раком российскую певицу
21:17
В деле "пьяного" мальчика появился новый пострадавший
21:16
Белоруссия объявила в розыск гражданина России
21:11
Под Ростовом нашли мумию двухлетней девочки
21:03
В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
21:01
От избранного президента Киргизии ждут независимости
21:00
Жители сибирского поселка отравились медвежатиной
20:54
Звезду "Дома-2" в очередной раз избил ревнивый ухажер
20:52
В Индии разбился турист из России
20:38
Мучающийся от боли Джигарханян: Это не жизнь
20:33
Продюсер предъявил Максаковой жуткие обвинения
20:14
Первый канал довел Толкалину до бешенства
20:11
Мужчину спасли из озера в Зеленограде
20:01
Психолог: Собчак ненавидит свою мать
19:55
Поезд насмерть сбил школьника под Пермью
19:44
Безумному сексу на танцполе нашли объяснение
19:42
Украинские регионы взбунтуются против Порошенко
19:35
В Чечне убиты четыре сотрудника Росгвардии
19:13
Юная любовница подозревает Максакову в убийстве Вороненкова
19:12
Красавчик Курц отказался целоваться с пожилым Юнкером
19:11
Будущий муж Пугачевой произвел фурор (видео)
19:09
В Москве обстреляли квартиру Дмитрия Рогозина
18:50
В резне на "Эхе Москвы" обвинили Владимира Соловьева
18:37
Жестокое избиение в центре Москвы попало на видео
18:31
Мешающегося под ногами Порошенко выгнали из минского формата
18:07
Курсанта МВД жестко наказали за публичный секс на танцполе
17:37
Ведущая "Эха Москвы" в коме после нападения доктора наук
17:27
Жасмин врет ревнивому мужу
17:21
Основатель Marilyn Manson умер от рака
17:11
Собянин открыл новый путепровод на Южнопортовой улице
16:57
Играющего мускулами Трампа поймали на блефе
16:55
После секса на танцполе клуба студентку успокаивали родные
16:49
Калашникова спелась с Паниным
16:37
Больная раком российская певица произвела фурор на модном показе
16:33
Шаляпин переплюнул Бузову
16:30
Москвичка отправила в больницу законную жену любовника
16:27
Безумные регионы: свиная чума парализовала Ростовскую область
16:17
На Марсе разглядели маску Дарта Вейдера
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться
После развода Джигарханяну грозит печальный конец
Звезда "Уральских пельменей" ужаснула худобой
Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
Альтов об онкобольном Задорнове: Все очень плохо
Блоги

AUDI A5 Sportback: вариации на тему купе

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Массовая тенденция производить четырехдверные купе появилась на автомобильном рынке относительно недавно, когда автопроизводители поняли, что потребности аудитории меняются вместе с их возрастом. Концепция понятная и удобная: вроде купе, и облик спортивный, но можно и семью назад посадить. А ведь попытка подружить функциональность с красотой удалась.
прочитано 275 раз

По крайней мере, с точки зрения красоты. A5 Sportback выглядит очень эффектно и спортивно. Дополнительные элементы отделки S-Line еще больше заостряют и без того очень "стремительный" облик этого автомобиля.

Фото: Родион Газманов

Каждая деталь, каждая линия здесь говорит о том, что автомобиль создан для скорости. И вытянутые задние фонари, и крышка багажника, выполняющая функцию спойлера, и приземленный силуэт машины в принципе. Про клиренс в 120 мм я вообще молчу. Хотя нет. Не молчу.

Фото: Родион Газманов

Все эти изгибы и формы возвращают меня в то время, когда дизайнеры руководствовались эстетикой в дизайне автомобиля в первую очередь. Ну правда красиво, а?

Фото: Родион Газманов

Говорят, дьявол кроется в деталях. Не уверен в истинности этого заключения, но плавник антенны на крыше выглядит исключительно хищно.

Фото: Родион Газманов

Кожаные спортивные сиденья удержат водителя с пассажиром на месте даже в самых крутых поворотах (не забудьте пристегнуться!), а прозрачный люк поможет проникнуть в салон дополнительному солнечному свету, которого так не хватает осенью.

Фото: Родион Газманов

Отдельного дифирамба удостоилась приборная панель, полностью жидкокристаллическая. Наличие нескольких вариантов конфигурации дисплея подкупает отдельно. 

Фото: Родион Газманов

Стискивая в ладони рукоятку АКПП, чувствуешь себя пилотом F1.

Фото: Родион Газманов

Аэрокосмическим фантазиям потакает и футуристичная внутренняя отделка, использующая элементы из текстурного алюминия.

А вот интерфейс в меру лаконичен и удобен.

Фото: Родион Газманов

Audi A5 – небольшой автомобиль, и я, ранее сталкиваясь только с трехдверной версией, привык считать A5 тачкой для эгоиста. В четырехдверном купе сзади можно сесть с ощутимым комфортом, хотя по виду сидений так не скажешь. Уж слишком жесткими они кажутся на фотографии.

Фото: Родион Газманов

На передних сиденьях, конечно же, удобнее, но все равно они достаточно плотные, чтобы мы не забывали: автомобиль все-таки с претензией на спорт. И они вполне обоснованны, так как едет Audi A5 просто замечательно.

Фото: Родион Газманов

Небольшая красная машина нечасто пользуется большим авторитетом на дороге. Но этому маленькому монстру на авторитет плевать: с такой динамикой ждать, пока тебе уступят дорогу, не нужно. Резкий рывок вперед и молниеносные перестроения - вот главный беспроигрышный прием Audi A5 Sportback, позволяющий доминировать на трассах.

Режимы движения включают в себя Eco, Comfort, Dynamic (он же Sport). Кроме работы коробки передач, режимы влияют на жесткость рулевого управления (и на дороге, где присутствует колея, вы правда-правда захотите поставить максимально жесткий режим Dynamic). Жесткость амортизаторов тоже меняется в зависимости от выбранного режима движения, и это делает Audi A5 Sportback чуть универсальнее на разных типах трассы.

Фото: Родион Газманов

Гитара в багажник поместилась без особых хлопот. Так что музыканту эта машина тоже может пригодиться.

Фото: Родион Газманов

Что можно сказать об Audi A5 Sportback в сухом остатке? Машина мне очень понравилась. Резкий порывистый нрав и лаконичный технологичный интерьер оставляют эту машину для тех, кто любит хорошо и резко стартануть. К остроте управления и удобным технологическим фишкам привыкаешь на счет "раз" и начинаешь скучать, когда садишься за руль другого автомобиля. Как скоро мы увидимся, А5? 

Обзор подготовлен для портала Dni.Ru 

24 октября 2017, 13:19

комментарии

Политика

Собчак: Крым – украинский. Точка
Порошенко облажался из-за ненависти к России
Муж Рынской ушел от нее к Собчак
Штайнмайер едет каяться перед Путиным

Шоу-бизнес

Друг пролил свет на судьбу Регины Дубовицкой
Красивая жизнь юной любовницы Вороненкова
Лядова ждет ребенка от Вдовиченкова
Джигарханян со скандалом разводится с молодой женой

Проишествия

Порезанная ведущая "Эха Москвы" сделала первое заявление
22-летняя москвичка зарезала бабушку ножом
22-летняя москвичка зарезала бабушку ножом
Бык проткнул горло матадору и умер (видео)

Lifestyle

Табаков назвал традицией свою огромную зарплату
Дочь Немцова побила внучку Бродского
Переживший инсульт Кокшенов перестал узнавать жену
Опальной жене Джигарханяна нашли замену
Шоу-бизнес

Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа

Актер ушел даже не попрощавшись с друзьями
Шоу-бизнес

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"

Рустам Солнцев прокомментировал конфликт двух звезд
Шоу-бизнес

Лядова ждет ребенка от Вдовиченкова

Говорят, актриса ждет первенца
Политика

В Крыму распекли "отдавшую" полуостров Украине Собчак

В Симферополе резко отреагировали на слова телеведущей

Гороскоп

Что ждет Порошенко после отставки
Гороскоп с 23 по 29 октября
Кто подставил жену Джигарханяна
Совет на выходные

Фоторепортажи

Сексуальная пилотесса показала свой шпагат
Дочки Навки и Малинина блеснули на балу
Калашникова спелась с Паниным
Шаляпин переплюнул Бузову

Спорт

Хоккеисту порезали лицо коньком во время матча (видео)
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)

Регионы

Курсанта МВД жестко наказали за публичный секс на танцполе
Смертельный прыжок красноярского депутата на батуте попал на видео
Черные риелторы забили ломом известного певца
В России трансгендер сменил пол без операции
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru