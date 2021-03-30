В Сибири грузовик попал в смертельное ДТП

Трагедия на дороге произошла в Татарском районе Новосибирской области. На 952-м километре трассы Р-254 «Иртыш» легковой автомобиль Nissan Tiida выехал на полосу для встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком MAN, передает РИА ФАН. В результате аварии погибла женщина-водитель – ее не успели доставить в больницу. Троих ее пассажиров – все они дети – госпитализировали.
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