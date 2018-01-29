Немцы тайно травили газом людей и обезьян
Сразу два издания – Süddeutsche Zeitung и The New York Times – сообщили об опытах над людьми и обезьянами, которые проводили немецкие автогиганты. Эксперимент финансировали концерны Volkswagen, Daimler и BMW, он проходил в университетской клинике Ахена в 2012-2015 годах.
25 молодых и здоровых людей несколько часов вдыхали двуокись азота в различных концентрациях и после этого проходили обследования, пишет РИА Новости. Но если опыты на людях, очевидно, ставили с согласия испытуемых, то у обезьян исследователи разрешения не спрашивали.
На четыре часа их помещали в герметичную камеру, куда пускали выхлоп от работающего дизельного двигателя. Испытание должно было доказать, что новые дизельные агрегаты чище, чем их предыдущее поколение. Были ли погибшие среди животных, не сообщается.
В скандале с приматами фигурирует только одна компания, причем уже побывавшая в передрягах, – Volkswagen. Руководство концерна поспешило назвать ошибкой тестирование выбросов дизельных моторов на обезьянах. Эксперименты проводились еще в 2014 году, а их инициатором выступала Европейская исследовательская группа по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе.
"Выбранные тогда научные методы были неправильными. Мы приносим свои извинения за неверное решение и отсутствие компетентности у людей", – говорится в заявлении Volkswagen.
Volkswagen признался в финансировании тестов выхлопов на обезьянах #Volkswagen https://t.co/PlsquaijYB pic.twitter.com/9ec2tiwQ1l— RuNews24.ru Новости (@runews24ru) 29 января 2018 г.
Эксперимент на обезьянах концерн провел незадолго до громкого скандала в США: в 2016 году там выявили, что дизельные автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало данные о токсичности выхлопа.
Тогда компания призналась, что фальсификации экологических тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей затрагивают до 11 миллионов машин по всему миру. Гендиректор автоконцерна Мартин Винтеркорн был вынужден уйти в отставку, скандал получил название "дизельгейт", убыток концерна по итогам 2016 года превысил 1,3 миллиарда евро.
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