США нашли способ наказать строптивую Германию

Соединенные Штаты, кажется, нашли способ отомстить Германии за ее несговорчивую позицию в отношении новых антироссийских санкций. Приход на немецкий авторынок американской компании Tesla может уничтожить автопромышленность Германии, что приведет к катастрофическим последствиям для немецкой экономики.

Крупнейшие автоконцерны Германии – Daimler, Volkswagen и BMW оказались под угрозой уничтожения из-за экспансии американской Tesla, пишет издание The Daily Express. Отмечается, что компании совсем недавно оправились от сканадала относительно создания картеля для скрытия токсичных выбросов от автомобилей.

Теперь же в Штутгарт, являющийся штаб-квартирой немецких автоконцеров, переехала американская компания. Сейчас власти города готовят запрет всех дизельных транспортных средств в городе, поэтому немецкие производители явно проиграют электрокарам Tesla.

По мнению издания, ситуацию для Берлина осложняет то, что президент США Дональда Трамп фактически объявил войну немецкой автомобильной промышленности. Глава Белого дома ранее пообещал сократить объем импорта транспортных средств из Германии, введя 35-процентную ввозную пошлину.

Вполне возможно, что атаку на немецкую автопромышленность нужно воспринимать в контексте недавнего спора между Берлином и Вашингтоном из-за новых антироссийских санкций. Напомним, 2 августа Трамп подписал закон об ужесточении экономических ограничений против России. Помимо прочего, документ направлен на противодействие строительства российского газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в Германию, который должен иметь важное значение для обеспечения энергобезопасности Старого Света.





В ответ в Берлине прямо обвинили Вашингтон в желании продвинуть свои собственные экономические и политические интересы в Европе. По словам директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса, нельзя политизировать строительство газопровода. Против новых антироссийских санкций также высказались ряд крупных чиновников Евросоюза.

А чуть позже европейцы нанесли еще один удар по амбициям и самолюбию Соединенных Штатов. Суд немецкого Дюссельдорфа отменил ограничения относительно доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL в Германии, по которому российский газ транспортируется в обход Польши и Украины. Эксперты утверждают, что судебное решение позволит России увеличить рост поставок топлива в Европу.

Старания европейцев не прошли даром. Как заявил позже постпред России в ЕС Владимир Чижов, усилия Евросоюза привели к тому, что Соединенные Штаты вывели из под санкций часть энергетических проектов с российским участием.

