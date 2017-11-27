LADA стала одной из самых популярных машин в Европе

Сразу две модели отечественной марки попали в топ-80 любимых европейцами автомобилей. Это LADA Vesta и LADA Granta.

Аналитики составили рейтинг по итогам продаж в период с января по октябрь 2017 года. Так, в период с начала года российский бюджетный седан LADA Granta от АвтоВАЗа был продан в количестве 76,9 тысячи единиц.

По словам специалистов, если учитывать при рассмотрении европейского авторынка и Россию, то модель занимает 60-е место в рейтинге популярности. Ближайшими соседями нашей марки стали Skoda Superb (59-е место) и Audi A6 (61-е место), сообщает агентство "Автостат".

Вместе с тем LADA Vesta за первые десять месяцев года была реализована 62,1 тысячи раз. Это поместило автомобиль на 76-ю позицию топа. Лидером же продаж на европейском авторынке по-прежнему остается хэтчбек Volkswagen Golf.

Ранее маркетологи выяснили, какие бренды предпочитают наши соотечественники. Впервые за последние девять лет в десятку популярных марок вошла LADA. Рейтинг был составлен на основании опроса владельцев автомобилей. На первом месте утвердился BMW. Немецкий бренд является самым любимым у россиян уже семь лет подряд и позиций своих не сдает.

Популярная в советские годы LADA уверенно заняла девятое место, обойдя Volkswagen, который закрыл десятку. А самой популярной маркой внедорожников в России за первые девять месяцев 2017 года стал Renault.

