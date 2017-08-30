Найден новый повод лишать водителей прав

При обнаружении в крови алкоголя водителей будут лишать воительстких прав. Соответствующую инициативу МВД одобрила комиссия правительства России по законопроектной деятельности.

Законопроектом предусмотрено, что административная ответственность водителей будет наступать в случае установленного факта употребления спиртного. Подтвердить такой факт можно наличием абсолютного этилового спирта в крови водителя концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, сообщает пресс-служба российского правительства.

Авторы закнонпроекта подчеркивают, что их инициатива позволит устранить выявленные правовые пробелы законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" внесен МВД России и будет рассмотрен на заседании Правительства.

Как указывают авторы законопроекта, в соответствии с приложениями к Европейскому соглашению, дополняющему венскую Конвенцию о дорожном движении от 8 ноября 1968 года, в национальном законодательстве должны быть предусмотрены специальные положения, касающиеся вождения под воздействием алкоголя. На сегодняшний день в действующем российском законодательстве не закреплена ответственность водителей транспортных средств при наличии абсолютного этилового спирта в крови.