Следователей пересаживают на автобусы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ об ужесточении правил выплат компенсаций сотрудникам ведомства за использование личного авто в служебных целях. Теперь представителям СКР будет выгоднее пользоваться общественным транспортом.

Согласно инструкции "О порядке возмещения расходов при использовании личного транспорта в служебных целях", принятой еще в 2015 году, сотрудники СКР были вправе потребовать компенсацию за использование личного транспортного средства для выезда на допросы, места преступлений и прочие следственные мероприятия. Для этого он должен был в конце месяца написать соответствующее заявление, приложив к нему копию водительского удостоверения, свидетельство о регистрации транспортного средства и другие документы.

Объем выплат при этом определялся двумя показателями: типом транспортного средства и объемом двигателя, передает Life.ru. Мотоциклисты, в частности, могли получить компенсацию в размере 1,6 тысячи рублей в месяц. Владельцы малолитражных автомобилей (до двух литров) могли рассчитывать на выплату в 3,3 тысячи рублей в месяц, а водители более мощных авто – на сумму до 4,1 тысячи рублей в месяц.

Однако теперь, согласно приказу Бастрыкина, сумма выплаты будет рассчитываться из количества дней, когда машина действительно использовалась в служебных целях. Более того, при подаче заявления водитель должен будет прикладывать копию паспорта технического средства. По мнению экспертов, подобные изменения усложнят процедуру получения компенсации и принудят сотрудников СКР перейти на общественный транспорт. Отметим, что работник ведомства не имеет права на получение выплаты, если он пользуется льготным проездным билетом.

"По моему опыту, большинство следователей предпочитают получать компенсации за проезд на общественном транспорте – метро, электричках, – а не на личных машинах. Это связано с тем, что за общественный транспорт верхней границы размера компенсации нет, а вот за автомобиль компенсируют максимум 4,2 тысячи, даже если ты по факту наездил больше", – рассказал один из сотрудников СКР. "А если следователь живет, скажем, в Подмосковье, то затраты на проезд на электричке могут доходить до 15 тысяч рублей в месяц", – отметил он.

Запрыгивая в общественный транспорт утром, понимаешь, зачем в детском садике учили играть в игру «Займи стульчик». — Илларион Захаров (@biagrostana) 4 августа 2017 г.

В заключение добавим, что теоретически у сотрудников Следственного комитета есть и другой вариант – пользоваться служебным транспортом. Однако источник в ведомстве отметил, что на практике получить машину в СКР практически невозможно. "Их мало. У нас в управлении всего несколько служебных машин, и одна всегда под шефом, другая разъездная", – пояснил он.