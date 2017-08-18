У попавшего в аварию актера "Квартета И" нашли 70 штрафов

Стали известны новые подробности ДТП, в которое попал российский актер "Квартета И" Александр Демидов. Как выяснилось, артист уже не в первый раз нарушил правила дорожного движения.

По неподтвержденным данным, Александр Демидов получал штрафные квитанции около 70 раз. Как правило, нарушения были связаны с превышением скорости и выездом на выделенную полосу для общественного транспорта. При этом за свои противоправные действия он всегда платил в срок, передает "Московский Комсомолец".

Между тем стало известно, что автомобиль Александра Демидова 15 августа 2017 года дважды попал в аварию. Примерно в 10:00 мск на Третьем транспортном кольце белый внедорожник Toyota, оформленный на имя артиста, на огромной скорости маневрировал между дорожными полосами. Водитель иномарки попытался обогнать находившуюся впереди машину, но случайно задел ее, после чего скрылся с места происшествия.

Примерно через час после происшествия внедорожник Демидова вновь попал в ДТП. Иномарка выехала на встречную полосу на Новорязанском шоссе и врезалась в "Газель". В результате происшествия пострадали два уроженца Азербайджана. Водитель фургона получил перелом правого плеча, голени и сотрясение мозга, а пассажир – травму головы.

Если во время первой аварии за рулем внедорожника мог находиться другой человек, то во второй раз виновником ДТП стал именно Александр Демидов, уточняет телеканал "РЕН ТВ". Прибывшие на место происшествия стражи порядка проверили состояние актера и составили в отношении него протокол о нарушении ПДД, "повлекшем причинение легкого вреда здоровью потерпевшего". Теперь ему грозит до пяти тысяч рублей или лишение водительских прав до полутора лет.

В заключение отметим, что друзья актера поинтересовались его самочувствием в социальной сети Facebook. "Ты действительно не пострадал?" – спросил на странице артиста ‎Андрей Цыркунов. "Жив пока)" – кратко ответил ему Александр Демидов.