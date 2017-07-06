Тест-драйв Volvo V90 CC. Роскошь. Технологичность. Комфорт.

Именно эти слова полностью описывают ощущения от нового Volvo V90 Cross Country. Несмотря на унификацию дизайна, которая явно прослеживается в последних новинках шведских дизайнеров V90 Cross Country обладает собственной поистине космической внешностью.

Широкий, низкий универсал повышенной проходимости, спортивный экстерьер, подчеркнутый широкими арками, длинным капотом и смещенной назад "кабиной" именно таким видят в Швеции современный кроссовер. Новый облик V90 Cross Country, удалось сделать, сохранив все внешние параметры условного предшественника XC70: дорожный просвет – 2100 мм; ширина увеличилась на 1 см (1879 мм), что сказывается на удобстве управления этим огромным по ощущениям автомобилем.



Внутри атмосфера респектабельности и размеренности, присущей северным странам, скандинавское отношение к стилю и пониманию дизайна передается через сочетание различных материалов: кожа, различной выделки, дерево, пластик. роскошная отделка и внимание к деталям, создает ощущение трех мерного салона.

Существенный элемент на передней панели, который изрядно портит восприятие роскоши – это мультимедийный экран – удобный в размерах, большой и качественный, но если по дизайну он вписан практически идеально, то следы от пальцев при его использовании – могут все испортить. Касаться его приходится довольно часто, так как его чувствительность не всегда отвечает ожиданиям, особенно в движении иногда приходится делать один и тот же выбор несколько раз.





Например, подогрев, вентиляция сидений или же регулировка температуры, все же предполагает наличие быстрого кнопочного исполнения, вместо сложного многоуровневого интерфейса. Сам производитель предлагает использовать голосовое управление для активации данных функций, но это не всегда удобно и возможно. Все-таки это семейный автомобиль и бывают случаи, когда громко и четко произнесенная команда, может разбудить спящее на заднем сидении чадо.

Еще один элемент где постоянно присутствуют отпечатки пальцев – это глянцевый пластик, которым шведские дизайнеры щедро снабдили салон V90 Cross Country. Другого пластика просто нет, все кнопки, селектор включения двигателя, панели – если они не из дерева или кожи – то это глянцевый пластик – решение спорное.

Двадцати километровое путешествие по второстепенным дорогам Подмосковья, на удивление качественным и достаточно извилистым, оказалось достаточным, чтобы оценить ходовые характеристики V90 Cross Country. Динамики двухлитрового дизеля D5 более чем хватает для уверенных ускорений – реакция на нажатие педали газа полностью совпадает с ожиданиями. Отсутствие адаптивной подвески в данной версии в сочетании с 21 дюймовыми колесами, никак отрицательно не повлияли на плавность хода, даже серьезные неровности российских дорог не нарушали атмосферы безмятежности в салоне.



Июньские сумерки и переменной интенсивности дождь – вот те условия, в которых раскрывается технологичность. Преодолевая очередной участок дороги, на значительной, но в пределах допустимого скорости, деревья скрывающие следующий поворот, стали освещены почти как днем – это включилась система адаптивного дальнего света.





Матричная LED оптика "вырезает" приближающиеся объекты с точностью до полутора градусов, регулирует силу светового пучка в зависимости от приближающихся объектов и способна определять людей и крупных животных, что обеспечивает высокую безопасность движения в темное время суток.

Наличие дорожной разметки, не идеальной и даже не светоотражающей, все что нужно для стабильной работы систем помощи водителю Pilot Assist. В очередной раз стоит подчеркнуть интуитивность и простоту активации: одна кнопка на руле, и система готова поддерживать управление автомобилем. Движение по однополосной дороге с прерывистой разделительной для обгона выявило еще одну технологическую новинку системы Pilot Assist – датчик усталости водителя. На частое смещение автомобиля к середине дорожного полотна для оценки возможности обгона по встречной полосе, "разбудило" систему. Она отреагировала не просто предложением сделать остановку, а предложением выпить чашку кофе на ближайшей автозаправке – интеллектуальность, которая пока удивляет на российских дорогах.

Единственное, что несколько подпортило ощущение от интерфейса системы – это банальный перевод на русский язык. Когда система "не ощущает" рук водителя на руле, появляется сообщение "Выруливайте", и если не сжать руль сильнее через несколько секунд Pilot Assist отключается, сопроводив это информационным сообщением. Наверное, имелось в виду сообщение "Вы рулите" или каким-то другим образом привлечь внимание водителя о необходимости более четкой фиксации рук на рулевом колесе.

Второй ряд сидений без труда разместит 3 взрослых пассажиров, не смотря, на профилированность сидений. Пространство для ног сопоставимо с количеством места в S90 и в XC90. Из удобств для пассажиров тут есть, отдельный климат-контроль и подогрев сидений.

Несмотря на спортивный силуэт, объем багажника под жесткой полкой составляет 656 литров. При сложенном вторым рядом сидений, получаем 1526 литров. У предшественника багажник был побольше – 1600 литров. Но и у XC70 багажник не был рекордным. Так, максимальный объем багажного отсека Audi A6 Allroad достигает 1680 литров, а у свежепредставленного мерседесовского универсала E‑класса All Terrain – аж 1820 литров.

В целом, шведам удался очень достойный автомобиль, который создает новый взгляд на бренд Volvo, насколько успешный покажет иная аудитория покупателей, для которой рассчитаны новые автомобили 90-ой и 60-ой серий. Автомобили, в которых утилитарность использования отходит на второй план, уступая стилю и роскоши.

Расстраивает только цена. Базовая версия автомобиля начинается от 3,5 млн. рублей, а за опции можно доплачивать еще до 1,5 млн в зависимости от того что вы хотите получить в автомобиле.

Конкуренты





Audi A6 allroad quattro

Базовая комплектация автомобиля с 3.0 TFSI quattro S tronic, начинается с цены 3,9 млн рублей. За эти деньги покупатель получит полный привод, трех литровый бензиновый двигатель мощностью 333 лошадиные силы, тканевый салон, биксеноновые фары, двух зонный климат контроль.





Volkswagen Passat Alltrack

Бензиновый двигатель мощностью 220 л.с., 7-ми ступенчатая коробка DSG, светодиодные фары, Адаптивная подвеска DCC, Электронная блокировка дифференциала XDS, 3-ех зонный климат контроль, и подогрев руля, доступны в базовой версии автомобиля за 2 179 000 рублей.





Mercedes-benz Е-Класс All-Terrain

Новую нишу на рынке автомобилей занял и Mercedes-benz, представив свой средне размерный седан во внедорожной версии. Е-Класс All-Terrain продается только с дизельными двигателями 220d и 350d, мощностью 194 и 249 л.с. Базовая версия автомобиля стоит чуть больше 4 млн рублей, за которые покупатель получает: полный привод, дизельный двигатель 220d, навигационную систему с камерой заднего вида, кожаный салон, светодиодные фары и много еще чего. Но за большинство опций придется доплатить и тогда стоимость автомобиля существенно увеличится.