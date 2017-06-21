Volvo S90 R-Design: машина не для разгильдяя

Легкий скепсис относительно шведского автопрома был развеян совсем недавно: когда я тестировал внедорожник XC90. Контраст между ожиданиями и реальностью оказался настолько сильным, что я всерьез задумался о покупке. Случится ли магия и на этот раз?

Автомобиль прижат к земле и вылизан до невозможности. Спортивнее можно эту тачку сделать, разве что прикрепив спойлер на задний бампер. Но так далеко инженеры Volvo решили не заходить.

enter;">Volvo S90 R-Design Цена, руб 4 194 400 Цена в минимальной конфигурации, руб 2 706 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1969/249 Привод полный Разгон 0-100, сек 6,8 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 6,7/13,5 Снаряженная масса, кг 1680 Длина/ширина/высота, мм 4963/1879/1443 Объем багажника, л 500 Дорожный просвет, мм 152

Фас агрессивный и напористый. Это благодаря узким светодиодным фарам и массивной черной решетке радиатора, особенно здорово смотрящейся на красном фоне.

А вот серебристые зеркала мне не понравились, к тому же рядом с алюминиевой окантовкой стекол видно, что это разные оттенки. Черный смотрелся бы лучше.

Если S90 – шаг Volvo в сторону представительского автомобиля, то S90 в пакете R-Design – шаг в сторону абсолютно противоположную. И без того небольшой клиренс здесь уменьшен за счет низкопрофильной резины, а настроенная специальным образом подвеска по идее должна помогать легче входить в повороты. Возможно, это и так по сравнению с базовой S90, но лично мне здесь комфорта не хватило именно из-за этих спортивных наворотов.

Салон производит впечатление. Здесь все подогнано на совесть и практически с микронной точностью. Привыкнув к тому, что в более ранних моделях Volvo кресла были как диван, в котором можно утонуть и не вернуться, я был приятно удивлен новыми креслами в S90. Они гораздо плотнее, и не дают спине деформироваться, что незаменимо в длинных поездках.

Несмотря на то, что дизайнер решил привнести спортивные мотивы в салон путем добавления карбоновых деталей, на фоне залихватского внешнего вида, интерьер остается строгим и мрачным как гробовщик на детском празднике. Но я бы не назвал это претензией, потому что сам дизайн замечательный. Кожа и алюминий, подчеркнутые карбоном, радуют глаз. Также, как и огромный, по меркам автомобилей, экран, являющийся здесь центром вселенной. Диагональ – 10 дюймов.

Это тачскрин с инфракрасной сеткой, на который можно нажимать хоть пальцем в перчатке или без, хоть карандашом, носком или мизинцем левой ноги – все равно сработает. С другой стороны, мой телефон, закрепленный на дефлекторе, регулярно задевал экран проводом во время зарядки, со всеми вытекающими.



В меню три страницы, одна из которых – заглавная (на фото выше). Две другие позволяют управлять медийными функциями автомобиля и, собственно, остальными многочисленными устройствами, начиная с ассистентов вождения (антипробуксовка, парктроник, отслеживание полосы и прочее), заканчивая подъемом шторки на заднем стекле.

Работать с таким интерфейсом сложно, потому что кнопки по размеру одинаковые, разбросаны по экрану с мелкой инфографикой, со своей, не всегда понятной, логикой, и без тактильной отдачи.

Множество "фишек" в интерьере греют сердце ценителя прекрасного (я не о себе, а о тебе, любимый читатель).

Всю приборную доску здесь занимает еще один экран. Стильно.

“А как же едет этот чудо-седан”, – спросите вы. Отвечаю: не знаю. Здесь вы потребуете пояснений, которые я предоставлю с радостью. Я не знаю с какой точки зрения оценивать ходовые качества. S90 – машина для комфортной езды. Она должна двигаться плавно и вальяжно. В спортивной версии с этим проблемы, хотя бы из-за излишней жесткости подвески. Но даже это не избавляет S90 от валкости на поворотах. Как ни крути, это здоровенный пятиметровый седан, хоть и весящий для своих размеров всего-то 1,6 тонны. Поэтому разгон без малого за семь секунд сюрпризом для меня не явился.

В общем, ямы я на Volvo S90 R-Design объезжал и вам советую. Перейдем к музыке – самому важному, на мой взгляд, разделу. Bowers&Wilkins – британская компания, специализирующаяся на hi-end акустике. Помимо домашних и профессиональных систем, компания ставит звук в автомобили, как вы могли уже догадаться. Кроме Volvo, акустику от B&W можно увидеть (а главное – услышать) в автомобилях BMW, Maserati и McLaren.

В салоне Volvo S90 расположено целых 19 динамиков, и усилитель на 1400 Вт. Чтобы вы понимали, двух колонок на 500 ватт вполне достаточно, чтобы озвучить небольшой зал человек на сто и сыграть акустический концерт. Пищалка или “твиттер” (высокочастотный динамик) расположен сверху “торпедо” в соответствии с технологией B&W под очевидным названием “твиттер наверху”. Это позволяет сделать звучание более разборчивым, а сцену, ощущение направления звука, более четким.

Слушать тут можно любую музыку. Какие-либо предпочтения мне в голову не приходят, так как что бы я ни слушал в этой машине, все звучало настолько здорово, что я переслушал половину своей медиатеки.

Отдельный памятник хочется поставить шведам за многополосный эквалайзер. В то время как одна не называемая здесь баварская компания упрощает систему управления звуком, очень приятно видеть, что Volvo соблюдает права аудиофилов.

Для тех же, кто не хочет заморачиваться сложными настройками, здесь предусмотрено несколько режимов объемного звука, каждый со своими дополнительными опциями. Например, режим “студия” позволяет слушать трек как он должен был звучать в звукозаписывающей студии, без улучшений и искажений. “Отдельная сцена” имитирует присутствие на концерте, фокусируя голос и некоторые инструменты на фронтальной акустике. Наконец, “концертный зал” воссоздает звучание концертного зала Гетеборга, и просто идеально подходит для прослушивания концертов классической музыки.

Музыкальный тест был бы неполным без испытания гитарой. Оная разместилась в багажнике безо всяких стеснений, и вместе с ней дорожный набор и мой ящик с проводами. И полно свободного места еще осталось.

Подводя итоги, я хочу сказать следующее: машина произвела очень неоднозначное впечатление. Да, от одноклассника “Е-шки” я ожидал поездки куда комфортнее, а от спортивной модификации – куда большей прыти. Качество сборки, технологичность, нововведения, которыми славится шведский концерн – все это есть, и напротив всего этого уже давно поставлены галочки во всех обзорах. Видимо, в моих глазах Volvo продолжает бороться с уже сложившимся имиджем машины для поколения тех, кому “за”. И даже залихватский цвет и 22-дюймовые диски этого имиджа не разрушают. Именно этому факту обзор обязан заголовком “машина не для разгильдяя”. Хотя вот от этой фотографии я не удержался, в итоге.

Хотя зачем я ударился в эту никому не нужную философию? Машина выглядит сногсшибательно, качество – выше крыши, а технологии впереди планеты всей.

Если вам понравится тест-драйв, то два с половиной миллиона – весьма уютная цена для автомобиля этого класса и уровня.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru