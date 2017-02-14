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Мнение: Volvo XC90 – викинги наступают

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
У каждого уважающего себя автопроизводителя есть девиз. У Volvo он звучит как “Built around you”, то есть, “построен вокруг тебя”. Да, ребята, шведы – это не только Икеа. Они еще и машины делают. И как оказалось, весьма и весьма неплохо.
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Но шутки в сторону. Автомобиль смотрится строго и целостно. Ощущение, что все здесь находится на своем месте, и добавлять ничего не хочется. Это не БЕЛАЗ и не Land Cruser, поэтому в рассыпную с дороги никто не бросается, но относятся все равно с уважением.

Фото: Родион Газманов

Да и сзади сигналят нечасто. Видно, любуются…

Фото: Родион Газманов

Заглянем внутрь. Интерьер умиротворяющий. Я не знаю почему именно, но это слово подходит лучше всего. Возможно, это пастельные тона и теплые цвета деревянных вставок. Плюс фирменный скандинавский современный минимализм. Кожа, дерево, алюминий. Три составляющих красивого автомобильного интерьера.

Фото: Родион Газманов

Консоль, разделяющая места пассажира и водителя – вообще штука нынче распространенная. Здесь расположен рычаг коробки АКПП, управление зажиганием и режимами работы подвески, а также подстаканники и ниши для всяческих мелочей. Кроме того, такое очерчивание пространства вокруг водителя, у меня – интроверта до мозга костей - создает очень уютное ощущение.

Фото: Родион Газманов

На центральной панели кнопок практически нет. Аварийка, обдув и обогрев стекол, обязательный минимум для аудиосистемы (громче/тише и перемотка), и, конечно же, знакомая каждому владельцу смартфона кнопка “Home” в самом низу экрана, о котором мы сейчас и поговорим.

Фото: Родион Газманов

Во-первых, аплодисменты за размещение экрана вертикально. В автомобиле это очень удобно и практично. Ну, нам же не только фильмы здесь смотреть, в конце концов. Во-вторых, сенсорный экран, на который выведены все функции автомобиля, а их тут ну просто огромное количество. Считывание прикосновений производится при помощи инфракрасной сетки над экраном, а это значит, что экран считает прикосновение при любой, даже самой слабой силе нажатия, и вне зависимости от того, будет это рука в перчатке, локоть, нога или нос. Причем при любой температуре в салоне.

Фото: Родион Газманов

К слову о температуре в салоне. Об этом я вообще не волновался, так как еще с теста XC60 я знаком с системой управления автомобилем через смартфон. Кроме расположения, температуры и дистанционного открывания дверей, есть запуск машины по команде или по таймеру. А это очень удобно, когда на улице холодно. И, кстати, подогрев сидений, руля и салона при запуске – это опции, которые прекрасно настраиваются вместе с миллионом других полезных фишек. В настройки автомобиля я нырнул как Скрудж Макдак в свои миллионы – с тем же восторгом.

Фото: Родион Газманов

Так как об этом можно рассказывать еще часа три, я отошлю особо любопытствующих в брошюру на сайте и углублюсь в то, что знаю. Звук. На этом месте происходит мое знакомство с Bowers&Wilkins – британской компанией, производящей ну оооочень крутую и дорогую акустику.

Фото: Родион Газманов

Программное обеспечение XC90 способно воссоздать акустику концертного зала Гетеборга, родного города Volvo, где выступает национальный симфонический оркестр Швеции. Так, по крайней мере, написано на официальном сайте производителя. Но это оказалось не столь интересным для меня, как девятиполосный эквалайзер! Ура! Мы переплюнули BMW!

Звук здесь оказался настолько крутым, что в поездках я слушал музыку через AUX своего ноутбука, не доверяя Bluetooth частотам. И звучит все гораздо лучше. На фото – мое понимание универсальных настроек для этого автомобиля. Хотя для неискушенного в звуке человека здесь много вариантов уже подобранного звучания для разных музыкальных стилей. Я так увлекся звучанием в этой машине, что абсолютно забыл о гитарном тесте, до самого дня, когда машину нужно было сдавать. Поэтому – не обессудьте.

Фото: Родион Газманов

Теперь поговорим о езде. Это автомобиль, в котором смена режима движения с комфортного на динамический абсолютно преображает взаимодействие водителя с машиной. Это не болид, не "затюненная" для гонок тачка. Но это настолько “оно”, насколько можно к этому приблизить автомобиль, заявленный как внедорожник. Пневмоподвеска решает. Опять же, снять с двух литров 320 лошадиных сил и заставить двухтонный внедорожник разгоняться за шесть с половиной секунд – задача нетривиальная. Небольшой ложкой дегтя я бы назвал неудобство переключателя между режимами, потому что он очень легко нажимается, и можно выбрать не тот режим, который изначально задумал.

Сзади здесь комфортно и хорошо. Управление климат-контролем сзади тоже, кстати, сенсорное.

Фото: Родион Газманов

Переходя к выводам, повторюсь: инженеры Volvo проделали колоссальную работу над новыми линейками автомобилей. Теперь такую же работу предстоит проделать маркетологам автоконцерна, так как общественное мнение считает Volvo маркой для пожилых людей, а их машины спокойными, консервативными и неторопливыми. Всем, чем они не являются, по сути. Я настоятельно рекомендую всем сомневающимся записаться на тест-драйв и ощутить разрыв шаблона на своей неверующей шкуре.

Красиво. Удобно. Современно. Я хотел еще сказать, что недорого, но вот это уже было бы неправдой.

Подготовлено специально для портала Dni.Ru.

14 февраля 2017, 17:46

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