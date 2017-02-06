У "Почты России" нашли кладбище служебных автомобилей

В последнее время вокруг "Почты России" постоянно разгораются скандалы. Вот и сейчас выяснилось, что служба экспресс-доставки столичной EMS превратила в автохлам фактически весь служебный автопарк.

В результате ревизии выяснилось, что из почти 350 новых служебных машин на ходу только 108. Остальные разбиты и разобраны. Еще несколько бесследно исчезли, сообщает Life.ru

По информации издания, нарушения в EMS "Почта России" выявили несколько месяцев назад. В настоящее время у ФСБ много вопросов к руководству компании, которое регулярно получало средства из бюджета на обслуживание служебного автопарка.

Напомним, осенью 2016 года началась внутренняя реформа: столичный сортировочный центр EMS должен стать частью УФПС Москвы. Согласно приказу руководителя "Почты России" Дмитрия Страшнова, все имущество и активы службы экспресс-доставки передаются столичному почтовому главку.

На тот момент на балансе московского EMS значились 347 служебных автомобилей. Это были иномарки, в том числе Volkswagen Caddy, Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, Iveco EuroCargo. Большая часть из них – 207 машин – фактически были новыми.

Когда сотрудники УФПС решили посмотреть на передаваемый им автопарк, то на стоянке под открытым небом увидели печальную картину. Взорам хозяйственников предстали битые и разукомплектованные темно-синие фургоны с логотипами EMS "Почта России". Стоянка – неохраняемая, поэтому кто угодно мог пройти туда, сообщили источники в спецслужбах.

Впоследствии выяснилось, что из почти 350 машин на ходу лишь 108. Другие 95 неисправны, 132 – разукомплектованы. При этом сотрудники EMS не смогли предоставить отчеты о местонахождении запчастей кузовных деталей автомобилей, а также ни одного договора на техобслуживание и ремонт служебных авто. Кроме того, еще восемь машин значились пропавшими. В их числе – несколько VW Caddy стоимостью более миллиона рублей каждый. Проверка показала, что за некоторыми автомобилями числятся штрафы.

В итоге по результатам ревизии УФПС смогло принять на баланс только 94 машины. Остальные автомобили EMS "Почта России" спишет на запасные части и металлолом.

Теперь этой историей занимается еще и ФСБ. В настоящее время оперативники разбираются, кто довел до плачевного состояния фактически весь автопарк "дочки" почтового монополиста. У них много вопросов к руководству EMS и тем, кто непосредственно контролировал служебные машины. По информации Life.ru, проверка может закончиться для руководителей столичного EMS возбуждением уголовных дел о растрате, мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Напомним, EMS "Почта России" начала работать 1 марта 2004 года. На территории России – 42 тысячи отделения связи. У компании 26 "дочек" в крупных населенных пунктах. Почтовые отправления развозят почти 850 автомобилей.