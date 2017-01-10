Сотрудник "Почты России" крал смартфоны из посылок москвичей

В новогоднюю ночь из посылок москвичей были украдены три смартфона. Позже выяснилось, что преступление совершил работник "Почты России".

"1 января 2017 года сотрудником охраны на выходе из цеха логистического почтового центра "Внуково" в ходе стандартного осмотра личных вещей у оператора предприятия были обнаружены три новых сотовых телефона, происхождение которых работник объяснить не смог", – цитирует Life.ru представителя пресс-службы "Почты России". Сотрудники службы безопасности задержали мужчину.

В ходе беседы злоумышленник признался в совершении кражи. Похищенные телефоны вернут владельцам, материалы дела переданы в правоохранительные органы.

В "Почте России" заверили, что уволят сотрудника. Если вина мужчины будет доказана в суде, он может получить до пяти лет тюрьмы.

Отметим, что "Почта России" уже далеко не первый раз оказывается в центре скандала. Ранее клиенты организации пожаловались на то, что им перестали приходить уведомления о посылках и доставку приходится отслеживать самостоятельно. Кроме того, россияне давно жалуются на неудовлетворительную работу "Почты России", из-за которой письма идут очень долго.