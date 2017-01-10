Сотрудник "Почты России" крал смартфоны из посылок москвичей
"1 января 2017 года сотрудником охраны на выходе из цеха логистического почтового центра "Внуково" в ходе стандартного осмотра личных вещей у оператора предприятия были обнаружены три новых сотовых телефона, происхождение которых работник объяснить не смог", – цитирует Life.ru представителя пресс-службы "Почты России". Сотрудники службы безопасности задержали мужчину.
В ходе беседы злоумышленник признался в совершении кражи. Похищенные телефоны вернут владельцам, материалы дела переданы в правоохранительные органы.
В "Почте России" заверили, что уволят сотрудника. Если вина мужчины будет доказана в суде, он может получить до пяти лет тюрьмы.
Отметим, что "Почта России" уже далеко не первый раз оказывается в центре скандала. Ранее клиенты организации пожаловались на то, что им перестали приходить уведомления о посылках и доставку приходится отслеживать самостоятельно. Кроме того, россияне давно жалуются на неудовлетворительную работу "Почты России", из-за которой письма идут очень долго.
Она посетила рождественскую службу вместе с президентом и его сыном
Откровенность артистки пошла ей во вред
Девушка "не понимает" причин повышенного внимания к ее личности
Они займутся предпринимательством в строительной сфере