За год на российских дорогах погибли 20 тысяч человек

По данным статистики, в России продолжает снижаться уровень аварийности и ДТП на дорогах. Госавтоинспекция отчиталась о сокращении в прошлом году числа дорожно-транспортных аварий со смертельным исходом.

Общее количество погибших в результате аварий и ДТП в России за 2016 год составляет 20 тысяч 308 человек. Это на 12,1% меньше, чем в предыдущем году, сообщил глава Госавтоинспекции Виктор Нилов в интервью "Российской газете".

Несмотря на то, что количество погибших велико, тем не менее, статистика свидетельствует о снижении основных показателей аварийности. По данным ГАИ, число аварий с пострадавшими в прошлом году сократилось на 5,6% – до 173 тысяч 694 ДТП.

Количество раненых в этих авариях уменьшилось на 4,3% и составило 221 тысяч 140 человек. Но главное – это снижение числа погибших, считает Нилов. "Эти результаты дают основание полагать, что меры, которые были предприняты, действительно правильные и дают результат", – добавил глава Госавтоинспекции.

Между тем, по российским дорогам небезопасно не только ездить, но и ходить. Ранее сообщалось, что спустя два дня после покупки автомобиля жительница Владивостока протаранила толпу людей на пешеходном переходе. Как писали Dni.Ru, результате ДТП пострадали трое человек. Двое из них были госпитализированы с серьезными травмами.

Страшные кадры с места происшествия, зафиксированные с помощью видеорегистратора, попали в Сеть. На записи видно, что машина, не сбавляя скорости, летит на пешеходов и сбивает их на "зебре".