Водитель снес людей на остановке в Москве

В Москве Nissan сбил на остановке четырех человек, которые собирались заходить в автобус. Самого водителя иномарки зажало в автомобиле.

Очевидцы происшествия, случившегося на Дмитровском шоссе, рассказали, что дверь водительской стороны придавило автобусом. Вылезать из заблокированного автомобиля водитель не стал. Судя по всему, он испугался, что толпа возмущенных людей устроит над ним самосуд.

Свидетели ДТП отметили, что на остановке находилось много народу. "Люди заходили в салон, когда Nissan влетел в толпу, и пассажиры стали падать один за другим. У кого была повреждена нога, у кого-то из головы кровь текла, сам же водитель первым делом позвонил по телефону кому-то", – цитирует очевидцев Life.ru.

Один из свидетелей прислал видео инцидента. На место выехали бригады скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Как писали Dni.ru, в конце января этого года страшное ДТП произошло ночью на Кутузовском проспекте в Москве. Автомобиль ВАЗ-2114 совершил смертельный наезд на остановку, где в тот момент стояла группа дворников.

Инцидент произошел в районе Новоарбатского моста. Водитель, не справившись с управлением, вылетел со встречной полосы и сбил четырех рабочих, убиравших снег. В результате ДТП один человек погиб, трое получили тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что 62-летний уроженец Северо-Кавказского региона Зураб Малазания вечером 1 ноября, находясь за рулем маршрутки, сбил пешеходов на остановке общественного транспорта в Москве. В результате ДТП погибла беременная женщина. Еще четыре человека пострадали.