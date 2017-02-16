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Авто

Причиной наезда на пешеходов назвали чих автоледи

Фото: GLOBAL LOOK press
Причиной наезда на группу студентов во Владивостоке мог стать чих автоледи. Установлено, что виновница ДТП была трезва.
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Стали известны новые подробности страшной аварии на пешеходном переходе возле вуза на острове Русский. Была выдвинута весьма неожиданная версия случившегося.

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На записи с видеорегистратора слышно: перед тем, как совершить наезд, женщина чихнула. Не исключено, что именно из-за этого она не успела притормозить, передает РЕН ТВ.

Известно, что права у 46-летней автолюбительницы уже давно, а ее водительский стаж – 14 лет. Однако эту машину она приобрела только 14 февраля. 

В момент аварии женщина была трезва, алкоголя в ее крови по итогам медэкспертизы не обнаружено, сообщает Rg.ru со ссылкой на главк МВД по Приморскому краю.

В результате наезда были сбиты не менее 11 человек. Остановилась иномарка лишь за пределами пешеходного перехода. Пострадали две 51-летние женщины и 18-летняя девушка. Все они сейчас в больнице с ушибами, переломами и сотрясением мозга.

Автоледи же отреагировала на ситуацию странно. Комментируя страшную аварию, она рассмеялась. "Ну скользкая дорога, вы же видите", – заявила она. Оправдываясь, женщина сказала, что не справилась с управлением.

Однако, по словам очевидцев, скользкая дорога ни при чем. Якобы автоледи просто перепутала педаль газа с тормозом. Также высказывалась версия, что женщина могла отвлечься на телефонный звонок. В настоящее время инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, ДТП произошло утром 16 февраля. В это время студенты и сотрудники Дальневосточного университета шли на занятия. Иномарка вылетела на пешеходный переход – под красный свет, даже не затормозив. 

Автор: Людмила Фоканова16 февраля 2017, 16:12

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