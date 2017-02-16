Причиной наезда на пешеходов назвали чих автоледи

Причиной наезда на группу студентов во Владивостоке мог стать чих автоледи. Установлено, что виновница ДТП была трезва.

Стали известны новые подробности страшной аварии на пешеходном переходе возле вуза на острове Русский. Была выдвинута весьма неожиданная версия случившегося.

На записи с видеорегистратора слышно: перед тем, как совершить наезд, женщина чихнула. Не исключено, что именно из-за этого она не успела притормозить, передает РЕН ТВ.

Известно, что права у 46-летней автолюбительницы уже давно, а ее водительский стаж – 14 лет. Однако эту машину она приобрела только 14 февраля.

В момент аварии женщина была трезва, алкоголя в ее крови по итогам медэкспертизы не обнаружено, сообщает Rg.ru со ссылкой на главк МВД по Приморскому краю.

В результате наезда были сбиты не менее 11 человек. Остановилась иномарка лишь за пределами пешеходного перехода. Пострадали две 51-летние женщины и 18-летняя девушка. Все они сейчас в больнице с ушибами, переломами и сотрясением мозга.

Автоледи же отреагировала на ситуацию странно. Комментируя страшную аварию, она рассмеялась. "Ну скользкая дорога, вы же видите", – заявила она. Оправдываясь, женщина сказала, что не справилась с управлением.



Однако, по словам очевидцев, скользкая дорога ни при чем. Якобы автоледи просто перепутала педаль газа с тормозом. Также высказывалась версия, что женщина могла отвлечься на телефонный звонок. В настоящее время инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, ДТП произошло утром 16 февраля. В это время студенты и сотрудники Дальневосточного университета шли на занятия. Иномарка вылетела на пешеходный переход – под красный свет, даже не затормозив.