Причиной наезда на пешеходов назвали чих автоледи
Стали известны новые подробности страшной аварии на пешеходном переходе возле вуза на острове Русский. Была выдвинута весьма неожиданная версия случившегося.
На записи с видеорегистратора слышно: перед тем, как совершить наезд, женщина чихнула. Не исключено, что именно из-за этого она не успела притормозить, передает РЕН ТВ.
Известно, что права у 46-летней автолюбительницы уже давно, а ее водительский стаж – 14 лет. Однако эту машину она приобрела только 14 февраля.
В момент аварии женщина была трезва, алкоголя в ее крови по итогам медэкспертизы не обнаружено, сообщает Rg.ru со ссылкой на главк МВД по Приморскому краю.
В результате наезда были сбиты не менее 11 человек. Остановилась иномарка лишь за пределами пешеходного перехода. Пострадали две 51-летние женщины и 18-летняя девушка. Все они сейчас в больнице с ушибами, переломами и сотрясением мозга.
Автоледи же отреагировала на ситуацию странно. Комментируя страшную аварию, она рассмеялась.
"Ну скользкая дорога, вы же видите", – заявила она. Оправдываясь,
женщина сказала, что не справилась с управлением.
Однако, по словам очевидцев, скользкая дорога ни при чем. Якобы автоледи просто перепутала педаль газа с тормозом. Также высказывалась версия, что женщина могла отвлечься на телефонный звонок. В настоящее время инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства инцидента.
Напомним, ДТП произошло утром 16 февраля. В это время студенты и сотрудники Дальневосточного университета шли на занятия. Иномарка вылетела на пешеходный переход – под красный свет, даже не затормозив.
В свою очередь, актер наладил отношения с первой семьей
Телеведущий оставил проникновенный пост в соцсети
Голливудский актер одержал победу над бывшей возлюбленной
Жена президента США официально посетила Белый дом