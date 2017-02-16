ДТП во Владивостоке устроила сотрудница океанариума

Установлена личность автоледи, протаранившей толпу людей на пешеходном переходе во Владивостоке. За рулем Toyota Cami, который проехал на красный свет, находилась 46-летняя сотрудница Приморского океанариума, передает "Газета.ru".

Напомним, спустя два дня после покупки автомобиля женщина протаранила группу людей на зебре. В результате ДТП пострадали трое человек, двое из них с серьезными травмами госпитализированы. По словам водителя, затормозить перед зеброй она не смогла из-за скользкой дороги.