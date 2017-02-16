ДТП во Владивостоке устроила сотрудница океанариума

Установлена личность автоледи, протаранившей толпу людей на пешеходном переходе во Владивостоке. За рулем Toyota Cami, который проехал на красный свет, находилась 46-летняя сотрудница Приморского океанариума, передает "Газета.ru".
Напомним, спустя два дня после покупки автомобиля женщина протаранила группу людей на зебре. В результате ДТП пострадали трое человек, двое из них с серьезными травмами госпитализированы. По словам водителя, затормозить перед зеброй она не смогла из-за скользкой дороги.
Популярный певец начнет искать что-то новое в жизни
Сергей Неверов прокомментировал заявление экс-депутата Госдумы о наличии у нее немецкого гражданства
Известный певец рассказал о последствиях своего участия в скандальной передаче
В свою очередь, актер наладил отношения с первой семьей