Известный голливудский актер попал в ДТП

Известный голливудский актер Джерард Батлер попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Авария произошла в тот момент, когда звезда фильма "Законопослушный гражданин" ехала на мотоцикле.

По словам очевидцев, на место ДТП были вызваны медики. Батлера срочно госпитализировали – в больнице ему оказали необходимую помощь, сообщает "Газета.ru". "К счастью, он не получил переломов, лишь ссадины и ушибы", – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Джерард Батлер – 47-летний голливудский актер шотландского происхождения. Мировую известность ему принесли роли в фильмах "300 спартанцев", "Призрак оперы", "Рок-н-рольщик", "Законопослушный гражданин".

Напомним, в декабре прошлого года в крупное ДТП попал другой голливудский актер, Майлз Теллер. Автомобиль звезды "Дивергента" перевернулся в результате столкновения с такси компании Uber. К счастью, ни актер, ни ехавшая вместе с ним девушка не пострадали.