Российский актер попал в смертельное ДТП

Российский актер Алексей Гришин попал в ДТП на квадроцикле в Пушкинском районе Московской области, сообщает телеграм-канал Mash. Во время аварии он получил серьезные травмы и находится в больнице. Его спутник от полученных повреждений скончался на месте. Алексей Гришин дебютировал на большом экране, сыграв стюарда в знаменитой сцене из "Брата-2" в финале ленты. За прошедшие с того момента 17 лет он успел сыграть в семи десятках фильмах и сериалах.

