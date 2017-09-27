Страшное видео с места гибели актера из "Физрука"

Трагедия, оборвавшая жизнь молодого актера Егора Клинаева, ставшего известным благодаря роли в сериале "Физрук", произошла около пяти часов утра в районе 24-го километра МКАД. Молодой человек увидел ДТП – столкнулись Shkoda Octavia, ВАЗ-2110 и "Газель" – и остановился, чтобы узнать, не нужна ли помощь. Позже в автомобили врезалась Honda Accord, двигавшаяся по этой же полосе. Это привело к ужасающим последствиям, которые очевидцы сняли на видео. Два человека пострадали, Егор Клинаев погиб на месте.