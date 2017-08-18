В Подмосковье актер из "Квартета И" попал в аварию с грузовиком

Знаменитый российский актер, участник "Квартета И" Александр Демидов попал в аварию в Подмосковье. По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.
В результате происшествия пострадали два человека, которые находились в салоне фургона. Артист серьезных травм не получил. По факту ДТП проводится проверка, передает Life.ru.
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