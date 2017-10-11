Госдума усилила защиту пешеходов

Нижняя палата парламента приняла в третьем чтении законопроект об увеличении размера штрафа для водителей, не предоставивших преимущество пешеходам и велосипедистам при переходе дороги по зебре. Это уже вторая волна усиления ответственности за подобные нарушения для тех, кто находится за рулем.

Россияне смогут почувствовать себя увереннее при переходе дороги по зебре. Госдума окончательно приняла поправки об увеличении штрафов для водителей за непредоставление преимущества пешеходам и велосипедистам. Вместо 1500 рублей депутаты установили штраф за это нарушение на уровне 2500 рублей.



Как отметил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, цель закона – борьба с автохамами. Он напомнил, что парламентарии уже ужесточали ответственность за подобные нарушения, и нынешнее повышение штрафов – уже вторая волна.

"Мы помним с вами безумные 90-е годы, когда пешеход боязливо стоял на зебре и ждал момента, когда ему удастся перебежать. Машины ехали, практически не останавливаясь, – сказал Исаев. – Ужесточение штрафов, хотя и раздавались критические слова по этому поводу, себя оправдало".

Однако, по словам депутата, автомобильные хулиганы игнорируют принятые ранее меры. Бить по ним решили рублем. "Теперь размер штрафа еще увеличится. Он будет от 1,5 до 2,5 тысячи рублей в зависимости от тяжести ситуации, от тяжести вины того, кто не пропустил пешехода, не пропустил велосипедиста, – сообщил законодатель. – Одним словом, показал себя как хам на дороге".

В том, что увеличение штрафов положительно скажется на дорожной ситуации, уверен и первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. "Профилактическую роль закон сыграет", – заявил он, отметив, что главная цель поправок – предупредить наезды на людей.

"Мы это делаем не для того, чтобы кто-то наживался, а для защиты пешеходов, – подчеркнул парламентарий. – Если мы спасем хотя бы одну жизнь, это будет оправданно". Лысаков с думской трибуны призвал водителей притормаживать перед переходами: "Тогда никто на вас не наживется и не будет никакой трагедии".

Напомним, до 2008 года штраф за непредоставление преимущества пешеходам на зебре составлял всего 100 рублей. Потом он увеличился до тысячи рублей, а в 2013 году его размер был повышен до 1,5 тысячи рублей. Впрочем, в Госдуме считают, что необходимо не только ужесточать ответственность для водителей, но и повышать дисциплину пешеходов.