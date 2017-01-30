Полицейские задержали перегородившего дорогу скорой автохама

Стражи порядка задержали очередного водителя, не уступившего дорогу приехавшей на вызов машине скорой помощи. В отношении нарушителя составлен протокол об административном нарушении.

Автохама задержали в подмосковном Пушкино, сообщает ТАСС. По данным областной полиции, водителю предъявлено обвинение по статье "Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами".

По словам представителя ведомства, максимальное наказание по этой статье "влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев". "Проезд автомобиля медиков был разблокирован", – рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что бригада скорой помощи обратилась за помощью в полицию из-за автохама на иномарке, перегородившего дорогу спецтранспорту. Пока медики оказывали необходимую помощь пациенту, водители требовали друг от друга уступить дорогу. Шофер скорой помощи аргументировал свою просьбу необходимость эвакуировать больного.

"После того как стала очевидной безысходность ситуации, водитель "скорой" вызвал полицию. По прибытии наряда местный житель поднял капот и заявил, что не мог отъехать из-за неисправности", – цитирует "Интерфакс" источник в правоохранительных органах.

В результате на место происшествия прибыл эвакуатор, который отбуксировал якобы сломанный автомобиль. Владельца машины доставили в отделение полиции.

Отметим, что это далеко не единственный случай проявления подобного хамства. Например, в Санкт-Петербурге машине скорой помощи перекрыл проезд агрессивный водитель Porsche. Автомобилист заявил, что не может уступить дорогу, так как "живет недалеко".

Напомним, замминистра внутренних дел России Игорь Зубов предложил внести поправки в закон о введении штрафов за опасное вождение. Он счел необходимым ужесточение наказания за блокирование проезда скорой помощи.