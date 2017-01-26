Автохам на Porsche заблокировал скорую в Петербурге

В Санкт-Петербурге агрессивный водитель Porsche преградил дорогу машине скорой помощи, в которой находился лежачий пациент. Произошедшее снял на камеру один из врачей.

Водитель иномарки повел себя крайне враждебно. Молодой человек заявил, что не может уступить дорогу, поскольку "живет недалеко", передает Life.ru. На сообщение о том, что в скорой находится лежачий пациент, он не отреагировал.

В какой-то момент автохам подошел к снимавшему его врачу и попытался ударить. "Я тебя найду!" – бросил водитель Porsche автору видео.

В последнее время участились случаи, когда дорожные хамы мешают работе медиков. В начале января в Петропавловске-Камчатском женщина-водитель и ее спутник десять минут не давали скорой проехать к пациенту. В итоге, прибыв на вызов, врачи констатировали смерть юноши.