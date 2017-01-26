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Автохам на Porsche заблокировал скорую в Петербурге
Водитель иномарки повел себя крайне враждебно. Молодой человек заявил, что не может уступить дорогу, поскольку "живет недалеко", передает Life.ru. На сообщение о том, что в скорой находится лежачий пациент, он не отреагировал.
В какой-то момент автохам подошел к снимавшему его врачу и попытался ударить. "Я тебя найду!" – бросил водитель Porsche автору видео.
В последнее время участились случаи, когда дорожные хамы мешают работе медиков. В начале января в Петропавловске-Камчатском женщина-водитель и ее спутник десять минут не давали скорой проехать к пациенту. В итоге, прибыв на вызов, врачи констатировали смерть юноши.
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