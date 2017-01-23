Новый чудо-аппарат сможет перемещаться не только по земле, но и по воздуху
ВАЗ-2107 лоб в лоб врезался во внедорожник Mitsubishi
В Сибири женщина-таксист заблокировала дорогу скорой
Конфликтная ситуация возникла, когда карета скорой помощи заехала во двор. Дорогу ей преградила женщина-таксист, наотрез отказавшаяся уступить дорогу.
"Красноярск, Гастелло, 25. Такси не пропускает скорую!!! Видимо, новости люди вообще не смотрят", – отметил автор ролика в социальной сети.
Очевидцы записали происходившее на видео, передает РЕН ТВ. Словесная перепалка с автоледи отняла у врачей несколько минут.
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