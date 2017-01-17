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Россияне рассказали о планах на 2017 год
Вариант ответа "План один – выжить!" выбрали 38% респондентов, сообщает Drom.ru. Примечательно, что большинство ответивших таким образом проживают в Республике Алтай (53,3%).
"Дом есть, жена есть, дите есть, работа хорошая, на новую машину денег нет – так что остается только выживать", – прокомментировал свой выбор один из респондентов. "Все есть, здоровье надо сохранять. Посему, обязательный визит на море и усердная физическая работа на недавно приобретенном участке земли", – заявил другой ответивший.
Также многие россияне планируют в новом году купить или сменить машину (27%) и заняться своим здоровьем (23%). Более глобальные планы строит существенно меньшее число опрошенных. Например, 16% респондентов планируют сменить новую работу, 15% – сделать ремонт. 13% – купить квартиру, а 11% решили завести детей.
Опрос россиян: Какие у вас планы на 2017 год?— Виталий С. (@vits2014) 17 января 2017 г.
38% ответили - "План один - выжить!" https://t.co/8cz5tN5XH6 pic.twitter.com/DIyBXlQ3dB
"Также 9% в 2017 году хотят много путешествовать, 8% – жениться, а 7% думают над тем, чтобы переехать в другой город", – сообщает портал. При этом переселяться планируют в основном жители Забайкальского края (11,8% выбравших этот вариант). Отметим, что у 11% опрошенных нет никаких конкретных планов на 2017 год.
В опросе приняли участие более 27 тысяч человек. Опрос проводился в период новогодних праздников – с 29 декабря по 9 января.
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