За что любят новый год

Новый год россияне ценят в первую очередь за сложившиеся за многие годы традиции. Dni.Ru решили разобраться, по каким еще причинам многие с нетерпением ждут наступления праздников.

Традиции

В первую очередь Новый год ценят именно за сложившиеся за многие годы традиции, причем как национальные, вроде семейного застолья, так и принадлежащие компании. К этой категории относится и знаменитый поход в баню с друзьями 31 декабря.

Одна из главных российских традиций празднования Нового года – это семейное застолье. Согласно результатам опроса газеты "Известия", консервативный вариант торжества предпочли 76,7% респондентов. При этом около 11% опрошенных предположили, что отмечать торжество они будут на даче, работе, природе и даже боевом посту, а также в гостях и в роддоме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин также встретит Новый год дома. Премьер-министр Дмитрий Медведев не только дал аналогичное обещание, но и заверил, что его праздничный стол будет накрыт исключительно из отечественных продуктов, закупленных в созданных в условиях импортозамещения организациях.

Еще одной популярной новогодней традицией является просмотр приуроченных к торжеству фильмов – Ирония судьбы, или с легким паром, Чародеи, Один дома и так далее. Не меньше ценится прослушивание сезонных хитов вроде Last Chrismas и песен из советских новогодних фильмов.

Атмосфера

Как дети, так и взрослые ценят в новогодних мероприятиях праздничную атмосферу. Ребята проникаются духом магии и волшебства, ждут Деда Мороза и Снегурочку. А взрослые хоть и не верят в мифических волшебников, но все равно их ждут, отчасти возвращаясь в детство.

Новогодняя атмосфера уникальна, никакой другой праздник не предполагает украшение всего города. В этом году на украшение улиц столицы московские власти потратят не менее трех миллиардов рублей, сообщает РБК. Для сравнения, два года назад правительство выделило на торжество около 650 миллионов рублей.

Но ощущение праздника создается не только украшениями зданий и улиц. Запах мандаринов, новогодние фильмы, приготовление оливье – все эти стереотипы связаны именно с Новым годом, и многие россияне в течение года мечтают вернуться в эту атмосферу праздника..

Подарки

Наиболее меркантильные россияне особо ценят Новый год за подарки, которые обычно дарят как родным, так и друзьям. Отметим, что в праздники в магазинах покупается около 40% всех подарков, продаваемых за весь год.

Эксперт по личным финансам Михаил Попов отметил, что "люди традиционно не экономят на подарках, даже при невысоких зарплатах". При этом около 67% россиян желают получить в качестве новогоднего подарка деньги. Также выросла и средняя сумма "праздничного" перевода безналичных средств. В течение года этот показатель в среднем держался на уровне восьми тысяч рублей, но сейчас он поднялся на 25% – до 9990 рублей.

В детстве я бы душу Деду Морозу продал за такие подарки, угощения и ёлочные игрушки, которые я приготовил для своей дочки. — Подслушано (@Podslyshano) 27 декабря 2016 г.

Однако в первую очередь "подарочный" аспект Нового года актуален для детей. "Новый год – праздник, на котором не принято экономить – тем более, на подарках для детей. Средняя стоимость новогоднего подарка для ребенка в виде желанной игрушки у нас сегодня 1268 рублей", – цитирует сотрудник "Детского мира" Фарид Камалов. Для детей организуют специальные праздничные мероприятия, елки, на которых ребята обычно получают новогодний набор конфет или какую-нибудь игрушку.

С чистого листа

Многие россияне придают Новому году отчасти мистическое значение. Для них этот праздник – своего рода рубеж, после которого жизнь будто бы начинается с чистого листа. Это более масштабная версия самоубеждения "с понедельника начну заниматься важными делами".

Популярным новогодним развлечением во многих странах является составление списка важных дел, которые нужно выполнить в следующем году. Порой люди относятся к этому ритуалу со всей серьезностью, потому что в масштабах года гораздо проще запланировать серьезные события в своей жизни – отпуск, свадьба и так далее.

С нового года я хотел отказаться от соц. сетей, чтобы больше проводить времени в реальной жизни.



Но в жизни я одинокий и никчемный. — ❄️Фⓐндⓞмный Ⓨтюг❄️не (@PomidorWatsona) 28 декабря 2016 г.

Однако существует и обратная точка зрения. Новый год кому-то кажется своего рода "дедлайном", крайней точкой, до наступления которой нужно успеть доделать все оставшиеся дела.

Примечательно, что по той же мистической причине многие не праздную новогоднее торжество. Для них каждый такой рубеж – как день рождения. Они считают, что оба праздника не приносят радости, так как с каждым годом они становятся все старее.

Гости

Новый год – это повод навестить родных и близких. И речь идет даже не о самом торжестве, а о всей неделе новогодней каникул. Россияне часто берут на праздниках билет на свою малую родину, чтобы провести это время со своими родственниками.

Также в течение праздничной недели россияне практически в обязательном порядке навещают лучших друзей. Большая часть новогодней недели россиян проходит, как правило, в гостях.

Учитывая специфику и продолжительность праздника, многие в это время восстанавливают связь даже с теми, с кем не общались по разным причинам в течение года. Даже банальное поздравление с Новым годом в социальной сети или по мобильному телефону послужит отличным началом разговора.