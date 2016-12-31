За что любят новый год

Еда Как быстро справиться с простудой Путешествия Секс и любовь Ледниковый период
Lifestyle

Конфузы и тайны новогоднего огонька

Традиции провожать старый год в компании знаменитостей из телевизора уже более полувека
Lifestyle

Звездные экспресс-диеты перед Новым годом

Знаменитости предложили быстрый способ избавления от лишний килограммов
партнеры
Суббота 31 декабря
Лента новостей
19:06
Чем запомнился 2016 год
18:55
Кого мир потерял в високосный год
17:11
Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
16:32
Самые необычные зеленые красавицы
15:34
В Россию пришел 2017 год
15:22
Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году
15:05
Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
14:40
Главные научные открытия – 2016
14:38
Новые тренды феминизма
14:37
На кого стали чаще учиться россияне
14:05
Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
13:46
Самые громкие аресты 2016 года
13:38
Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
13:17
Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна
12:21
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
11:41
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
11:16
Новогодний ритуал очищения жилья
11:02
Самые громкие свадьбы 2016 года
10:55
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
10:43
Как правильно встретить год Огненного Петуха
10:29
Главные политические курьезы 2016 года
09:42
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)
00:01
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
23:32
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
21:56
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
21:56
Тарасов празднует развод с Бузовой
21:42
Запрет на минуту молчания перед матчем оправдали правилами
21:29
Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин
21:13
Сексологи дали советы на новогоднюю ночь
21:12
Чуркин: США решили преследовать детей
20:58
Стали известны главные наследники Джорджа Майкла
20:54
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве
20:50
В доме на севере столицы загорелась квартира (видео)
20:41
В метро Москвы объявлена угроза взрыва
20:25
Карлсен закатил истерику после победы Карякина
20:15
Пассажир впал в кому после вылета из Шереметьево
20:07
Божена Рынска грубо обозвала россиян
20:06
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму
20:00
В Германии хотят бороться с насильниками с помощью пароля
19:52
Госдепу нечего добавить к словам Путина
19:35
По делу об исчезновении посла Греции допросили полицейского
19:22
Самые странные новогодние традиции
19:08
В России посмеялись над украинскими ракетами
19:02
Ребенок пострадал от взрыва пиротехники под Москвой
18:52
Самбурскую отругали за неприлично дорогой подарок
18:24
Украина беспокоится за чужой газ
17:52
Модель умерла после липосакции
17:47
Солнцев: Сейчас у Бузовой начнется паранойя
17:38
Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве
17:27
Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом
17:21
Под Миланом умер создатель "Киндер-сюрприза"
17:13
Убийцы бойца Росгвардии попали на видео
16:57
Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год
16:52
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН
16:34
Божена Рынска: Я не уеду из России
16:31
Как сын Валерии заработал миллион в Instagram
16:22
Комиссия не нашла существенных нарушений в Кабардинском лесничестве
16:21
Избитая актриса отомстит Фролову из "Дома-2"
16:07
Фокусник Сафронов об изменах и ссорах
16:05
Лучшие идеи для новогодней ночи в Москве
15:55
В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
15:50
Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы
15:49
Украина хочет судить Россию за дружбу
15:44
Уральский бизнесмен задержан за стрельбу в прохожего
15:28
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
15:18
Полицейские Петербурга ищут 18 тонн мандаринов
15:14
Новогоднее суеверие Ирины Хакамады
14:59
Виторган обнародовал имя сына от Собчак
14:52
Путин ввел санкции против Северной Кореи
14:46
Обезумевший Обама придумал санкции против детей
14:44
Украинской армии разрешили сбивать российские самолеты
14:40
Директор о надорвавшем сердце Кинчеве
14:36
Необычный рецепт оливье на Новый год
14:28
Пострадавший от удара Алентовой обвинил ее в бегстве
14:27
Лохматая Гагарина предстала без макияжа
14:04
Десять дагестанцев избили блогеров-андрогинов в Москве
13:51
Лавров попросил Путина наказать 35 американцев
13:48
Темнокожая звезда разочаровала Нагиева
13:42
Мигрант снял скальп с девушки в Подмосковье
13:40
Киркоров снял новогодний номер ценой жизни
13:29
Кто стал фавориткой Огненной Обезьяны
13:17
В ресторане в центре Москвы загорелся жир
13:14
Очередной позор несистемной оппозиции
13:11
Звезды встречают Новый год на пляжах
13:06
Захарова опровергла закрытие американской школы в Москве
13:00
Медведев назвал новые санкции антироссийской агонией
12:49
В Госдуме предлагают вернуть колхозы
12:35
Запад восхищен троллингом России в адрес Обамы
12:31
Тарасов опечален разводом с Бузовой
12:30
Москвичка ищет "одноразового" любовника с корпоратива
12:19
Как высылали российских дипломатов
12:07
Новогодний конфуз Ларисы Долиной
12:02
Русофрения – болезнь 21 века
11:56
Приметы и обряды на Новый год
11:49
Следователи отвергли версию теракта при крушении Ту-154
11:45
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение
11:31
Как Нетребко развлекается в Австрии
11:29
Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым
11:13
Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна
11:05
Госдеп заметил быстрый ответ России на санкции

Самое читаемое

Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
Тарасов празднует развод с Бузовой
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Lifestyle

За что любят новый год

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Liskin
Новый год россияне ценят в первую очередь за сложившиеся за многие годы традиции. Dni.Ru решили разобраться, по каким еще причинам многие с нетерпением ждут наступления праздников.
прочитано 937 раз

Традиции

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov

В первую очередь Новый год ценят именно за сложившиеся за многие годы традиции, причем как национальные, вроде семейного застолья, так и принадлежащие компании. К этой категории относится и знаменитый поход в баню с друзьями 31 декабря.

Одна из главных российских традиций празднования Нового года – это семейное застолье. Согласно результатам опроса газеты "Известия", консервативный вариант торжества предпочли 76,7% респондентов. При этом около 11% опрошенных предположили, что отмечать торжество они будут на даче, работе, природе и даже боевом посту, а также в гостях и в роддоме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин также встретит Новый год дома. Премьер-министр Дмитрий Медведев не только дал аналогичное обещание, но и заверил, что его праздничный стол будет накрыт исключительно из отечественных продуктов, закупленных в созданных в условиях импортозамещения организациях.

Еще одной популярной новогодней традицией является просмотр приуроченных к торжеству фильмов – Ирония судьбы, или с легким паром, Чародеи, Один дома и так далее. Не меньше ценится прослушивание сезонных хитов вроде Last Chrismas и песен из советских новогодних фильмов.

Атмосфера

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Как дети, так и взрослые ценят в новогодних мероприятиях праздничную атмосферу. Ребята проникаются духом магии и волшебства, ждут Деда Мороза и Снегурочку. А взрослые хоть и не верят в мифических волшебников, но все равно их ждут, отчасти возвращаясь в детство.

Новогодняя атмосфера уникальна, никакой другой праздник не предполагает украшение всего города. В этом году на украшение улиц столицы московские власти потратят не менее трех миллиардов рублей, сообщает РБК. Для сравнения, два года назад правительство выделило на торжество около 650 миллионов рублей.

Но ощущение праздника создается не только украшениями зданий и улиц. Запах мандаринов, новогодние фильмы, приготовление оливье – все эти стереотипы связаны именно с Новым годом, и многие россияне в течение года мечтают вернуться в эту атмосферу праздника..

Подарки

Фото: GLOBAL LOOK press/Bahnmueller

Наиболее меркантильные россияне особо ценят Новый год за подарки, которые обычно дарят как родным, так и друзьям. Отметим, что в праздники в магазинах покупается около 40% всех подарков, продаваемых за весь год.

Эксперт по личным финансам Михаил Попов отметил, что "люди традиционно не экономят на подарках, даже при невысоких зарплатах". При этом около 67% россиян желают получить в качестве новогоднего подарка деньги. Также выросла и средняя сумма "праздничного" перевода безналичных средств. В течение года этот показатель в среднем держался на уровне восьми тысяч рублей, но сейчас он поднялся на 25% – до 9990 рублей.

Однако в первую очередь "подарочный" аспект Нового года актуален для детей. "Новый год – праздник, на котором не принято экономить – тем более, на подарках для детей. Средняя стоимость новогоднего подарка для ребенка в виде желанной игрушки у нас сегодня 1268 рублей", – цитирует сотрудник "Детского мира" Фарид Камалов. Для детей организуют специальные праздничные мероприятия, елки, на которых ребята обычно получают новогодний набор конфет или какую-нибудь игрушку.

С чистого листа

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE

Многие россияне придают Новому году отчасти мистическое значение. Для них этот праздник – своего рода рубеж, после которого жизнь будто бы начинается с чистого листа. Это более масштабная версия самоубеждения "с понедельника начну заниматься важными делами".

Популярным новогодним развлечением во многих странах является составление списка важных дел, которые нужно выполнить в следующем году. Порой люди относятся к этому ритуалу со всей серьезностью, потому что в масштабах года гораздо проще запланировать серьезные события в своей жизни – отпуск, свадьба и так далее.

Однако существует и обратная точка зрения. Новый год кому-то кажется своего рода "дедлайном", крайней точкой, до наступления которой нужно успеть доделать все оставшиеся дела. 

Примечательно, что по той же мистической причине многие не праздную новогоднее торжество. Для них каждый такой рубеж – как день рождения. Они считают, что оба праздника не приносят радости, так как с каждым годом они становятся все старее.

Гости

Фото: GLOBAL LOOK press/Klaus-Peter Wolf

Новый год – это повод навестить родных и близких. И речь идет даже не о самом торжестве, а о всей неделе новогодней каникул. Россияне часто берут на праздниках билет на свою малую родину, чтобы провести это время со своими родственниками.

Также в течение праздничной недели россияне практически в обязательном порядке навещают лучших друзей. Большая часть новогодней недели россиян проходит, как правило, в гостях.

Учитывая специфику и продолжительность праздника, многие в это время восстанавливают связь даже с теми, с кем не общались по разным причинам в течение года. Даже банальное поздравление с Новым годом в социальной сети или по мобильному телефону послужит отличным началом разговора.

Автор: Олег Шивалов31 декабря 2016, 11:27

комментарии

Политика

Кого мир потерял в високосный год
Главные политические курьезы 2016 года
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму

Шоу-бизнес

Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)

Проишествия

Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
Модель умерла после липосакции
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева

Lifestyle

Конфузы и тайны новогоднего огонька
Звездные экспресс-диеты перед Новым годом
За что любят новый год
Как быстро убрать квартиру после новогодней вечеринки
Шоу-бизнес

Прозябающая в нищете поп-звезда родила в Бразилии

Бывшая участница группы "Сливки" стала мамой во второй раз
Спорт

Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина

Норвежец во время фотографирования махнул рукой и покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу
Шоу-бизнес

Тарасов празднует развод с Бузовой

Футболист показал, где проводит время после суда
Шоу-бизнес

Самые громкие свадьбы 2016 года

Многие пары не испугались связать себя брачными узами в високосный год

Гороскоп

Новогодний ритуал очищения жилья
Как правильно встретить год Огненного Петуха
Гороскоп подарков на 2017 год
Астрологический прогноз с 26 декабря 2016 по 1 января 2017 года

Фоторепортажи

Звезды встречают Новый год на пляжах
Как живет 26-летняя миллионерша из Казахстана
Авербух утер нос Плющенко
Хабенского очаровала молодая актриса

Спорт

Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение
Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна

Регионы

В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
Ворона обокрала эстонца на границе с Россией
Раскрыты детали загадочного убийства женщины и ее сына под Москвой
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru