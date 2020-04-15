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Лучшие турецкие сериалы 2019

Фото: David Oxberry/moodboard/www.globallookpress.com
Лучшие турецкие сериалы 2019 года смотрятся на одном дыхании. Каждый кинопроект готовится тщательно: от сценарной проработки до подбора декораций и костюмов. Поэтому все телесериалы производства Турции поражают своей реалистичностью. Вам стоит посмотреть их не только, чтобы просто провести время, но и узнать много интересного об истории и культуре этой восточной страны.
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Сериал "Повсюду ты"

Проект Эндера Михлара включается в список лучших турецких кинопроектов благодаря продуманному сюжету и легкости повествования. Советуем посмотреть все серии, чтобы понять всю задумку создателей. Премьера состоялась 14 июня 2019 года.

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Сюжет

Парень Демир арендует жилье. Однако выясняется, что он – не единственный арендатор, так как дом сдан еще одному человеку – симпатичной девушке по имени Селин. Оба героя оказались жертвами талантливого мошенника. И теперь им предстоит решить, кто останется жить в доме, а кто пойдет искать другое жилище. Разумеется, ни Демир, ни Селин не хотят уступать друг другу.

Актерский состав

  • Фуркан Андыч
  • Айбюке Пусат
  • Али Ягджи
  • Аслыхан Малбора
  • Али Гезюширин
  • Дениз Ишин
  • Джем Джюдженоглу
  • Фатих Озкан
  • Айфер Токатли

Где смотреть

В России много сайтов, специализирующихся на показе турецких многосерийных картин. Посмотреть сериал "Повсюду ты" онлайн не составит труда. 

Когда новые серии

Пока официальных заявлений о закрытии проекта не было. Зрители ожидают увидеть новые серии уже в 2020 году.

Сериал "Ветреный"

Невероятная история любви покорила миллионы зрителей во всем мире. Проект продюсера Бану Акдениза получил восторженные отзывы критиков. Его премьерный показ состоялся 15 марта 2019 года.

Сюжет

Миран – красивый парень, которого растили с мыслями о мести. В его сердце не было места для любви, пока он не встретил молодую красавицу Рейян. Та в свою очередь всегда полагала, что только любовь правит этим миром. Мирану приходится тяжело: с одной стороны, ему безумно нравится Рийян, но с другой – она приходится дочерью его заклятому врагу, которому он поклялся отомстить.

Актерский состав

  • Акын Акынезю
  • Эбру Шахин
  • Гюлчин Сантурджуодлу
  • Серхат Тутумлуер
  • Айда Аксель
  • Ахмет Тансу Ташанлар
  • Сердар Озер
  • Гюльчин Хатыхан

Где смотреть

Все эпизоды сериала "Ветреный" можно легко найти в Сети.

Когда новые серии

В 2019 году создатели выпустили сразу 2 сезона. Однако пока проект приостановлен, так как съемки не ведутся из-за распространения инфекции на территории Турции. Возможно, свежие эпизоды появятся в начале 2021 года.

Сериал "Раненые птицы"

Многие критики окрестили турецкий проект лучшей драмой последних лет. Действительно, все серии не только смотрятся на одном дыхании, но и способны донести зрителям суровую правду о жизни. Премьерный показ состоялся 1 апреля 2019 года.

Сюжет

Мерьем и ее младший братик Омер после смерти матери вынуждены терпеть жестокое отношение со стороны отчима. Однажды ребята решают сбежать от него. Они поселяются в Стамбуле и стараются забыть об ужасе прошлых лет. Но однажды их жестокий отчим появляется на пороге их стамбульского жилища.

Актерский состав

  • Гизем Арыкан
  • Эмре Мете Сонмез
  • Али Ясин Озегемен
  • Айшен Инджи
  • Озгюр Озберк
  • Джемре Мелис Чинар
  • Хасан Балликтас

Где смотреть

Этот хороший и интересный сериал мы советуем посмотреть в Интернете.

Когда новые серии

Первый сезон закончился в конце 2019 года, было выпущено сразу 165 эпизодов. Создатели не закрыли проект, поэтому стоит ожидать продолжения уже во второй половине 2020 года.

Сериал "Жестокий Стамбул"

"Жестокий Стамбул" по праву считается лучшей турецкой драмой 2019 года. Премьера состоялась 1 апреля 2019 года, а уже в сентябре на экраны вышел второй сезон кинопроекта.

Сюжет

Агах – могущественный турок, построивший настоящую бизнес-империю. Он планирует женить своего племянника Недима, являющегося инвалидом. Влиятельный бизнесмен нашел подходящую кандидатуру – симпатичную девушку из Артвина. А тем временем из США приезжает сын Агаха Дженк. Он влюбляется в девушку, на которой собирается жениться его брат.

Актерский состав

  • Фикрет Кускан
  • Дениз Угур
  • Мине Тугай
  • Озан Долунай
  •  Сера Кутлубей
  • Беркер Гювен
  • Симай Барлас
  • Бахар Шахин

Где смотреть

Вам стоит посмотреть этот турецкий сериал. Теленовеллу "Жестокий Стамбул" можно легко найти в Сети. 

Когда новые серии

Не так давно завершился второй сезон. Создатели планируют выпустить третью часть. Ориентировочно свежие эпизоды появятся уже в конце 2020 года.

Сериал "Клятва"

Турецкий кинопроект повествует о том, какой непростой и порой жестокой бывает любовь. Зрители отметили, что это интересный и необычный телесериал, где актеры выкладываются на полную катушку. Премьера состоялась 18 февраля 2020 года.

Сюжет

Хихмет – состоятельный бизнесмен, которого одолевает смертельный недуг. Перед смертью он хочет только одного – женить своего любимого сына Эмира. Он даже находит ему подходящую девушку, ее зовут Рейхан. Вот только она не желает выходить замуж за ветреного парня, который не любит ее. Но умирающий Хихмет все-таки смог ее убедить и взять с нее клятву, что она никогда не бросит Эмира.

Актерский состав

  • Озге Ягыз
  • Гокберк Демирджи
  • Джан Верел
  • Мунисе Озлем
  • Джейда Олгунер
  • Гюль Арджан

Где смотреть

В России много сайтов, которые показывают турецкие телесериалы. Можно посмотреть все эпизоды "Клятвы" в Интернете.

Когда новые серии

На текущий момент неизвестно, будет ли продолжение. Концовка второго киносезона намекает на сиквел, который, возможно, выйдет в 2021 году.

Все лучшие турецкие сериалы 2019 года мы советуем посмотреть в хорошем качестве, так как картинка действительно захватывает дух. Но главное – все кинопроекты, представленные в списке, имеют продуманный сюжет. А актеры блестяще справились с отведенными им ролями.

Автор: 15 апреля 2020, 16:01

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