"Настроение очень хорошее": проказы рыжей плутовки попали на видео

Хозяин рыжей плутовки ведет каналы своей очаровательной питомицы в соцсетях. За жизнью Алисы уже следят сотни тысяч подписчиков. На одном из последних видео в "Ютуб" хозяин лисы показал, чем она занимается ранним утром.
Оказалось, что уже в 4:30 утра животное бодрствует. Если зверь пребывает в хорошем настроении, он даже играет с хозяином. Лиса обегает круг по двору и заваливается перед человеком.
"Это значит, настроение очень хорошее," – прокомментировал хозяин попавшие на видео проказы рыжей плутовки.
Владелец Алисы живет в частном доме с большим участком. Судя по всему, дикая лиса чувствует себя там прекрасно и совсем не противится роли домашнего животного.