Как будто ручная! Милая лисичка вышла к людям (видео)

Жительнице Мурманска удалось снять уникальное видео. К ней выбежала милая лисичка, которая, казалось, совсем не испугалась людей. Как будто ручная!
Животное вышло на дорогу и практически вплотную подошло к снимавшей ее Анна Ивановой. Возможно, лиса надеялась, что люди угостят ее чем-то вкусным, а потому осмелилась выбраться из кустов. Затем она села поблизости и невозмутимо наблюдала за гостями.
Стоит отметить, что если вы оказались в подобной ситуации, то не стоит подкармливать животных, даже если они жалобно на вас смотрят. Это может быть опасно!