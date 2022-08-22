Шок! Пушистый шпиц протиснулся в крохотную щель (видео)

Социальные сети взорвало видео, на котором маленький шпиц сумел протиснуться в крохотную щель. Малыш с уверенностью подошел к щели между тумбой и стеной и как будто бы прошел сквозь пространство. Несколько движений и щенок уже исчез из поля зрения. Все это сопровождалось смехом хозяина, который снимал пушистого малыша на камеру.
Щенок стал настоящей звездой интернета. Ролик разлетелся по социальным сетям и набрал более сотни лайков. Люди никак не могли понять, как этот шпиц сумел с такой легкостью просочиться в столь маленькую щель. "Телепортировался", – написали некоторые зрители.