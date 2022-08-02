Колхоз: атаковавших детскую площадку свиней сняли на видео

Жители ПГТ Локомотивный в Челябинской области уже длительное время страдают от нашествия свиней. Животные буквально оккупировали детскую площадку в одном из дворов.
На кадрах, размещенных в одном из региональных пабликов, видно, как большая свинья роется в урне и раскидывает мусор. В это же время поросята бегают от детей. Автор видео опасается, что животные могут покусать малышей.
"Это что у нас, колхоз?", – негодует местный житель.
По данным портала URA.RU, проблема со свиньями не решается уже два года. Никто не знает, кто является собственником свободно гуляющих животных.