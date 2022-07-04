Черное хвостатое чудище с копытами бросилось под колеса машины (видео)

Под Волгоградом местные жители стали свидетелями ужасающего явления. Дикие кабаны вышли к людям и стали разгуливать по улицам как у себя дома.
Водитель автомобиля снял на видео, как дикая свиноматка с поросятами вприпрыжку бежит вдоль забора и чуть ли не бросается под машину.
Стоит отметить, что дикие кабаны представляют серьезную опасность для людей. Они могут покалечить человека и даже убить его.
Ранее стало известно, что в Волгограде по городу разгуливают стаи бродячих собак. Они околачиваются возле остановок общественного транспорта и нападают на кошек. Облаву бездомных в городе не проводят.