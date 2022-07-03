Упитанный еж вышел к оживленной дороге (видео)

В Санкт-Петербурге на улице Авиаконструкторов прохожие спасли от неминуемой гибели ежа. Животное приковыляло на остановку общественного транспорта. Очевидцы решили, что ежик спасается от жары и отнесли его в местный заповедник.
На кадрах опубликованного видео видно, как растерявшийся довольно упитанный ежик словно не понимает, куда ему идти. При этом рядом слышится рев машин.
Биологи советуют людям не трогать диких животных, даже если с виду это безобидный еж. Эти создания являются переносчиками опасных заболеваний. Еж может даже укусить человека.