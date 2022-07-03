Булькнуло и поплыло: Огромная туша нырнула под воду в лесной глуши (видео)

В заповеднике "Брянский лес" сотрудники сняли на видео уникальное явление – купание бурого медведя в водоеме в глуши леса. На кадрах видно, как огромная туша медведя булькнула и поплыла по воде.
Среди лесных дебрей медведь купался с наслаждением, не замечая видеокамеру. Судя по всему, животное спасалось таким образом от жары. Сотрудница заповедника отметила, что увидеть такое явление – к счастью.
Комментаторы в Сети не захотели бы оказаться на месте сотрудника заповедника. ед сталкиваться с медведем в лесу не самое безопасное занятие.