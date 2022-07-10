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Моцарт поневоле: лось-эстет бросил лесную жизнь ради концерта классической музыки

Величественный представитель семейства оленевых попал на камеру в интересный момент. Лось в очередной раз доказал, что животные и люди должны жить дружно.
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Любовь к искусству вынудила лося покинуть привычную среду обитания. Рогатый по велению сердца пришел к дому человека, чтобы насладиться инструментальным концертом. Словно Моцарт, этот лесной гражданин стал заложником музыкальной культуры.

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Забавный гость с удовольствием наблюдал, как человек в доме играет на фортепиано. Под звуки клавиш лось терпеливо стоял под окном, чтобы не мешать маэстро исполнять чувственные мелодии. Лесной эстет не смог насладиться творчеством без лишнего внимания. Его сняли на видео как самого преданного слушателя.

Ролик при участии очаровательного животного широко распространился в Сети. Пользователи восхищаются нестандартным увлечением лося и признают его повадки уникальными. Музыкальный ценитель неожиданно стал любимцем публики и смягчил даже черствые сердца любопытных зрителей.

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Фото: pixabay.com
Автор: 10 июля 2022, 22:05 Источник: Youtube/ViralHog ✓ Надежный источник
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