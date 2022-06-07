Растерянные лоси оказались на городской улице: видео

На днях четверых лосей заметили в Заволжском районе Твери.

Дикие животные неожиданно оказались прямо на городской улице имени Паши Савельевой. Лоси дружно бежали по дороге до перекрестка, а затем несколько растерялись. Помедлив пару секунд, впереди бегущий лось выбрал направление, и компания отправилась дальше.

Один из очевидцев снял растерянных зверей на камеру из салона транспортного средства. После ролик появился в группе "News 69" в соцсети "ВКонтакте". Пользователи, посмотревшие видео, удивились тому, как дикие звери попадают в город. Кто-то предположил, что лоси выходят за едой и помощью к людям, так как в округе вырубают леса и жить в естественной среде зверям становится тяжело.