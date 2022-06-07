Огромное семейство кабанов заметили на дороге под Ярославлем: видео

Семейство, больше напоминающее целое стадо, выбежало на трассу в Рыбинском районе. К счастью, водитель автомобиля, перед которым пробежали дикие звери, успел вовремя затормозить – обошлось без происшествий. Кабаны благополучно пересекли дорогу и побежали дальше в лес. Водитель снял происходящее на видео, которое позже появилось в соцсетях.
Пользователи насчитали в ролике 17 маленьких кабанят и одного крупного родителя. Комментаторы тут же принялись шутить о том, куда могло направляться такое огромное семейство. Кто-то из пользователей также поспешил заметить, что дикий кабан – животное опасное и приближаться к нему не стоит.