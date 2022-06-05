Четверо лосей устроили заплыв по Волге: Куда вы?!

На днях местным жителям во время прогулки на катере удалось снять на видео необычное явление – плывущих по Волге лосей. Четверо диких зверей устроили настоящий заплыв на скорость. Из воды торчали лишь головы усердно гребущих зверей.
Отдыхающие на катере ярославцы были крайне удивлены появлению лосей в воде.
"Лоси! Куда вы поплыли?!" – стали кричать необычным пловцам очевидцы.
Судя по кадрам, появившимся в Сети, животные во время своего заплыва порядком выбились из сил. Куда именно направлялись лоси и удалось ли им достигнуть места назначения, осталось неизвестным.