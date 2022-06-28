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Кошки есть кошки: на Алтае грациозный снежный барс устроил охоту на муху (видео)

Забавное видео со снежным барсом сняли в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
прочитано 165 раз

В Сети появилось видео, снятое на территории Сайлюгемского национального парка. В фотоловушку попал снежный барс, который сначала пометил землю и ствол дерева, а потом устроил охоту на надоедливую муху. Кадры сделаны в труднодоступном месте Кош-Агачского района.

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Ирбис будто знал, что его снимают на видео. Он грациозно позировал возле дерева, которое выросло рядом с горой.

К слову, на территории национального парка находится как минимум 13 ирбисов. Всемирный фонд дикой природы и Сайлюгемский национальный парк реализуют проект по вовлечению местных жителей в охрану снежных барсов.

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Фото: Vladimir Borisov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 28 июня 2022, 11:18 Источник: YouTube-канал "Сайлюгемский парк" ✓ Надежный источник

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