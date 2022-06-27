Косолапый обжора из леса тайком уплетает чужой урожай: видео

Красиво жить не запретишь! Наверняка так и думал косолапый обжора из Румынии, когда уплетал чужой урожай на дереве. Лесной житель выбрался из привычной среды обитания в зону жилых домов, увидел там спелую вишню и рискнул попробовать десерт.
Увесистый хищник настолько поддался искушению, что взгромоздился на высокие ветки. Однако долго набивать пасть лакомством не удалось. Как передает телеканал "360", косолапый попался с поличным. Хозяева участка застукали его во время трапезы.
Животное сняли на камеру. Озадаченный обжора смотрел в объектив напуганными глазами и не торопился бежать. Лишь когда люди оставили его в покое, сытый мишка отправился восвояси.