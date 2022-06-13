Была кошка, а стала мясная лавка: странное занятие бизнесмена попало на видео

Владелец мясного магазина Икрам много лет помогает бездомным животным, которые каждый день бегут в его лавку за едой.
Все началось 40 лет назад, когда в его первую лавку забрела беременная кошка. После вкусного обеда она начала заходить в гости каждый день. А потом уже ее котята много лет наведывались в магазин к мужчине.
Именно в честь этой кошки Икрам назвал магазин, которым владеет сейчас. Мужчина говорит, что доброта намного важнее прибыли. Он хочет научить своих детей и внуков быть хорошими людьми, а не только заниматься бизнесом.