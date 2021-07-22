"Это неприлично": раздевшаяся Ковальчук ошарашила народ

Певица разместила в своем инстаграм-аккаунте видео в розовом раздельном купальнике. 38-летняя артистка похвасталась стройной подтянутой фигурой, продефилировав на камеру. "Немного поцелуев вам от меня", – кокетливо подписала ролик знаменитость.
Помимо массы комплиментов в адрес Юлии Ковальчук прозвучало и осуждение подписчиков. Некоторые посчитали, что замужней исполнительнице негоже оголять свое тело для миллионов пользователей соцсети. "Зачем это?", "Это неприлично", – высказались ошарашенные фолловеры.
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