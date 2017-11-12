Как менялась красавица Юлия Ковальчук

Российской певице и телеведущей Юлии Ковальчук 12 ноября исполняется 35 лет. Dni.Ru вспоминают, как изменялась артистка: от триумфа в "Блетящих" до сольной карьеры.
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