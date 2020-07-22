"Красавцы!": Галкин восхитился детьми-модниками (видео)

Шоумен много времени проводит с детьми. На сей раз он устроил наследникам отдых на природе. Отпрыски впечатлили артиста модными нарядами.
Лиза надела укороченные брюки в полоску и белую футболку. Гарри вышел на прогулку в джинсовых шортах, футболке и панаме. "Ну вы модные! Красавцы!" – восхитился Максим Галкин.
Недавно они с Аллой Пугачевой подарили сыну микроскоп. Прибор вызвал бурный восторг у Гарри. Мальчик заявил, что увидел в нем радугу.
Поклонники по праву считают Максима Галкина образцовым отцом. Шоумен не жалеет времени на отпрысков. Дети звездной пары растут очень способными.
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