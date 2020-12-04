Звезда "Дома-2" Черно показала свое обрюзгшее тело весом в полтора центнера

В личном блоге девушка показала все, как есть, – без прикрас. Она сняла себя на телефон, стоя у зеркала. Задрав майку, Саша Черно продемонстрировала огромный живот, а также растяжки и жировые складки.
По словам звезды шоу "Дом-2", сейчас ее показатели достигли максимального значения – она весит полтора центнера. Из-за гормонального сбоя и стресса девушка заметно поправилась даже после того, как начала худеть. Сейчас вес Саши Черно составляет 153 килограмма.
Как отметила супруга Иосифа Оганесяна, из-за этого она и сама себя не очень хорошо чувствует. Ближайший месяц экс-участница "Дома-2" планирует вплотную заняться здоровьем. Эндокринолог уже прописал ей лечение, также Саша Черно собирается сесть на правильное питание и отправиться на массаж.
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